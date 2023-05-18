Ушел на фронт добровольцем: в боях за Луганщину погиб 27-летний воин из Днепропетровщины. Фото

Вблизи Стельмаховки Луганской области 13 мая при выполнении боевого задания жизнь за Украину отдал 27-летний воин Шевченко Иван Владимирович. Он отправился на фронт в начале полномасштабного российского вторжения как доброволец.

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Шевченко жил в поселке Заря Днепропетровской области. Трагедию подтвердила на Facebook-странице Чумаковская объединенная территориальная громада, в которую входит населенный пункт.

"Война продолжает умножать горе, приносить боль и слезы... Почти с первых дней полномасштабной войны Иван добровольцем пошел на защиту Украины и боролся до последнего вздоха. К сожалению, в расцвете сил и молодости оборвалась его жизнь", – написала пресс-служба.

Чиновники выразили соболезнования семье погибшего украинца, его друзьям и близким. "Земной поклон и светлая и вечная память нашему Герою!" – написали представители громады.

Похороны воина назначены на 18 мая. Начало прощания в 11:00 по адресу: поселок Заря, улица Гагарина, дом 5/2.

Как писал OBOZREVATEL:

– 14 мая в районе Бахмута погиб 32-летний житель Ворохты Ивано-Франковской области Андрей Томащук. Солдат служил пулеметчиком.

– Также 14 мая от пули вражеского снайпера в Диброве Луганской области погиб воин из Полтавщины Иван Андриец. Герой защищал Украину в рядах отдельной сводной штурмовой роты ПРТЦК и СП "ОДИН".

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