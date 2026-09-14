Усилили давление: оккупанты продвинулись по четырём направлениям в одной из областей — DeepState

В Донецкой области российские оккупационные войска продвинулись по четырём направлениям — Славянскому, Краматорскому, Константиновскому и Добропольскому. Противник действовал небольшими пехотными группами.

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Об этом сообщили аналитики DeepState в Telegram. По их данным, российские силы добились успеха вблизи нескольких населенных пунктов.

В частности, оккупанты добились успеха в районе Белицкого на Добропольском направлении и села Каленики на Славянском. На Константиновском направлении их продвижение зафиксировали в районе Долгой Балки.

Еще одно продвижение российских сил аналитики отметили в районе Николаевки на Краматорском направлении, вблизи Часового Яра.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Покровском направлении российские военные продолжают небольшими группами проникать в межпозиционное пространство. Командир парашютно-десантного батальона 25-й Сичеславской ОПДБр с позывным "Кадет" рассказал, что оккупанты пытаются давить на позиции Сил обороны живой силой. В то же время украинские военные выявляют россиян и уничтожают их.

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