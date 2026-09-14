Враг пытается проникнуть на территорию: украинский командир рассказал, что происходит на Покровском направлении. Карта

На Покровском направлении российские военные продолжают небольшими группами проникать в межпозиционное пространство. Украинские защитники выявляют и уничтожают тех, кому удается туда пробраться, а также противодействуют беспилотникам противника.

Видео дня

Об этом в проекте "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и "Эспрессо" рассказал командир парашютно-десантного батальона 25-й Сичеславской ОПДБр 7-го корпуса ШР ДШВ с позывным "Кадет". По словам военного, оккупанты постепенно продвигаются небольшими группами и пытаются оказать давление на украинские позиции живой силой.

"На Покровском направлении противник продолжает постепенно проникать, пытается подавить нас живой силой, но мы держимся. Выполняем задачи по блокированию противника, по зачистке групп, проникших в межпозиционное пространство, боремся с беспилотным компонентом противника", — отметил "Кадет".

Главные истории дня

В то же время, по словам "Кадета", российские силы практически не используют автомобильную технику, особенно в зоне, где украинские средства наносят тотальный урон.

"В целом противник передвигается небольшими группами, живой силой, пешком", — сказал командир.

Он отметил, что украинские военные отслеживают передвижения оккупантов с помощью комплекса разведывательных средств.

"Всё осуществляется комплексно: ведётся разведка, осуществляется перехват разговоров и т. д. Соответственно, разведка взаимодействует с беспилотным компонентом. Также выявляются примерные районы сосредоточения личного состава противника, на которые разведка обращает внимание, и туда мы направляем дополнительные средства разведки, чтобы более подробно изучить ситуацию – с помощью различных средств, в частности дронов", – добавил "Кадет".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Покровском направлении российские войска активно задействуют пехоту для штурмов украинских позиций. Оккупанты часто передвигаются по открытой местности. Тех, кому удается добраться до лесополос, обнаруживают операторы украинских БПЛА.

В 155-й ОМБр отмечали, что российских пехотинцев пытаются уничтожать еще на подступах, не допуская контактных боев. Это позволяет сохранять жизни украинских военнослужащих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!