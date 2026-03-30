Усиливают контроль: на Херсонщине оккупанты заставляют регистрировать домашние роутеры

Российские оккупанты усиливают свои репрессии на временно оккупированных территориях Херсонской области. Захватчики заставляют регистрировать домашние роутеры для усиления контроля.

Об этом сообщает партизанское движение "Желтая лента". По последней инофрмации, эти явления уже начали распространяться во временно оккупированном Скадовске.

Что известно

По данным активистов, работники оккупационной администрации стали обходить квартиры и собирать данные о Wi-Fi роутерах, маршрутизаторах и другом сетевом оборудовании. Решение объясняют требованиями так называемого "закона об обязательной регистрации радиоэлектронных устройств".

Партизаны отмечают, что речь идет о попытке взять под контроль каждое интернет-подключение.

"Под видом "учета" оккупанты формируют базы техники и пользователей, получая инструменты для отслеживания активности, блокирования доступа к ресурсам и давления на людей", – говорится в сообщении партизан, отметив, что это новый шаг к тотальному цифровому контролю, когда даже домашний роутер превращают в элемент системы надзора.

Напомним, при содействии предателя-коллаборанта Владимира Сальдо на оккупированной части Херсонщины собираются раздавать украинскую землю российским оккупантам. Делать это будут под видом "социальных льгот", и уже утверждены первые списки российских военнослужащих, получивших "земельные сертификаты".

Как сообщал OBOZ.UA, до 2045 года российское правительство планирует переселить почти 114 тысяч своих граждан на временно оккупированные территории Украины. Такие намерения заложены в так называемые"планы развития" захваченных россиянами регионов.

По данным российских медиа, переселение предусмотрено в рамках проектов развития оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В этих регионах, в частности, незаконные власти планируют возвести более 13 млн квадратных метров жилья, а также новые школы и больницы.

Также оккупационное руководство заявляет о намерении провести масштабное обновление разрушенной россиянами инфраструктуры. В планах построить более 3 тысяч километров дорог, модернизировать железную дорогу, построить новые станции и восстановить аэродромы.

