Может ли Россия запускать каждую ночь тысячу "камикадзе" и что нужно Украине для активной обороны: анализ возможностей

Российские оккупанты осуществили 23-24 марта самый массированный комбинированный дроновый налет по Украине за все время полномасштабного вторжения, использовав почти тысячу БПЛА разных типов и модификаций. Рекордный налет не только породил множество вопросов и панических настроений, но также поднял на поверхность главное: предотвратить масштабируемый террор эффективнее не пассивной, а активной обороной. Об этом и поговорим в сегодняшнем материале.

Сделали невозможное

Видео дня

Налет на Украину, продлившийся сутки с 23 на 24 марта, стал самым интенсивным, продолжительным и массовым. Тем не менее, Воздушные силы ВСУ смогли сбить 95% целей, среди которых были дроны-камикадзе камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманки "Герберы"/"Пародии".

Таким образом вместе с рекордным налетом был установлен и рекорд по сбитию воздушных целей. На сегодняшний день ни одна страна в мире не имеет не только такого многолетнего опыта по противодействию воздушным ударам в режиме 24/7, но и по отражению таких массированных атак. Даже проходящая сейчас операция на Ближнем Востоке по количеству задействованных Ираном средств террора в первые дни противостояния не сопоставима с тем, что отразили ВС ВСУ 23-24 марта.ю

Но несмотря на все это, стала звучать критика в адрес ВС ВСУ – мол, не все цели были сбиты. Также некоторые стали нагнетать, что скоро такие налеты "шахедов" будут чуть ли не ежедневными.

Но давайте разберемся по порядку.

Ни одна ПВО в мире, насколько бы она ни была высокотехнологичной, насыщенной эшелонами, не может гарантировать 100% сбития цели. И не важно, это сложные в перехвате баллистические ракеты или примитивные дозвуковые дроны. У каждой системы противовоздушной обороны есть свой процент вероятности прорыва.

Например, у Израиля одна из лучших в мире эшелонированных ПВО, но даже у нее эффективность в среднем колеблется на уровне 92% перехватов. И это при том, что по этой стране еще никогда не прилетало одновременно под тысячу дронов.

Так что любые обвинения ВС ВСУ в том, что не были перехвачены все цели, – беспочвенные и непрофессиональные, ориентированные больше на популизм и агрессивный хайп.

Тысяча Shahed-136 каждую ночь

В мае 2025 года ряд иностранных СМИ, в частности The Economist и Financial Times, стали тиражировать апокалиптические статьи о том, что российские предприятия готовятся или даже уже могут производить по 500 Shahed-136 и даже 1 000 единиц готовой продукции в сутки!

Хочу сразу отметить, что Россия и вправду планировала, планирует и будет планировать выйти на производство такого количества "шахедов" в сутки, но этого показателя она до сих пор достигнуть не может. А потому о растущей угрозе нужно говорить не в режиме бездумного и безосновательного хайпа, а в совершенно ином ключе – конструктивном, практическом.

В настоящее же время производство готовой продукции Shahed-136 и дронов-приманок в России выглядит следующим образом:

- готовая продукция Shahed-136 выпускается в количестве 100-120 в сутки на предприятиях "Купол" (Ижевск) и Алабуга;

- фюзеляжи (заготовки) в количестве до 300 в сутки;

- приманки "Герберы"/"Пародии" (подавляющее большинство именно "Герберы") от 100 до 120 в сутки.

Таким образом минимальная суточная выдача комбинированной компоненты готовых к применению дронов у России составляют 200 единиц. Максимально – до 250.

Не могу сказать, что The Economist и Financial Times писали столь апокалиптические статьи просто так. В первую очередь предупреждения об исходящей от России угрозе были рассчитаны на западный политикум, западную аудиторию, погрязшую в неге спокойствия и умиротворенности.

Для Украины такой формат был деструктивным, он не предназначался для нашей страны. Однако его стали активно использовать, значительно нарушая реальную оценку угроз относительно таких налетов.

В целом, в течение всего 2025-го мы с вами так и не увидели обещанной тысячи Shahed-136 каждую ночь, что и логично. В течение года дроновые налеты РОВ на Украины в месячном измерении имели следующий вид:

в январе – 2 507;

в феврале – 3 907;

в марте – 4 196;

в апреле – 2 357;

в мае – 3 512;

в июне – 5 412;

в июле – 6 394;

в августе – 4 133;

в сентябре – 5 651;

в октябре – 5 298;

в ноябре – 5 456;

в декабре – 5 131.

Что примечательно, процент результативных ударов РОВ менялся в пропорции 3%, 9%, 15%, 15%, 16%, 14%, 11%, 17%, 13%, 18%, 16% и 18% соответственно. При этом результат в 5% пропущенных целей с 23 на 24 марта 2026-го многих поверг в критический катарсис. И это на фоне среднего показателя 2025-го на уровне 16%. Но речь именно о количественном применении.

Всего РОВ в 2025 году применили 56 954 дронов Shahed-136/"Гербер"/"Пародий" или 155 дронов в сутки.

И где же обещанная тысяча "шахедов" каждую ночь?

Повторюсь, о растущей угрозе нужно говорить не в режиме бездумного и безосновательного хайпа, а в совершенно ином ключе – конструктивном, практическом и рациональном.

На вопрос, как России удалось с 23 на 24 марта запустить 948 целей и не является ли это предвестником того, что в следующем месяце они смогут запустить тысячу Shahed-136, отвечу аналогично: возможности врага следует оценивать здраво, без истерики.

Выше я обратил внимание на то, что РОВ имеют ограниченные возможности производства готовой продукции в пропорции ударных дронов и дронов-приманок 120 + 120 +/- 10% максимум в сутки. То есть, максимум 250 комбинированной компоненты в сутки.

С учетом этого факта и того, что предыдущий массированный налет по Украине был 14 марта, РОВ имели доступную возможность накопить не менее 850 дронов комбинированного типа плюс 200-250 суточного производства на утро 23 марта.

Это важно понимать. Мы говорим не о суточном производстве готовой продукции, а о накоплении (которое продолжалось чуть более недели) для подобного удара. И так же важно понимать, что это было не 948 камикадзе Shahed-136, но и дроны-приманки – предварительно в пропорции 60% на 40%.

Смогут ли РОВ повторить такой налет через неделю? Да. Если будут экономить и накапливать.

Но тут есть еще важный момент. Проблема российских оккупационных войск в организации массированных атак по Украине в количестве 1 000 дронов каждую ночь – это не только ограниченное производство, но и ограниченное количество пусковых площадок.

У России недостаточно пусковых площадок для того, чтобы обеспечить запуск 1 000 дронов-камикадзе Shahed-136 в течение ночи. Рекордный налет 23-24 марта, в котором РОВ применили суммарно более 500 Shahed-136, длился сутки. Не час, не ночь, а полные 24 часа работали все пусковые участки, чтобы запустить количество дронов, которое накапливалось более недели. То есть, тут речь не о новой тактике налета.

Противодействие

Представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время специального заседания Совбеза организации 24 марта призвал западных партнеров предоставить вооружение, которое позволит эффективнее наносить удары по предприятиям в России, где изготавливают ударные дроны типа Shahed-136.

Когда мы применяем средства противодействия угрозам в своем воздушном пространстве – это пассивная оборона. Но есть и активная: когда мы устраняем угрозу еще на территории противника, а именно нанося удары по пусковым площадкам, складам и производству.

Площадки пусков Shahed-136 не мобильные и их координаты хорошо известны: Чауда, Приморско-Ахтарск, Гвардейское и прочие. Нанесение ударов по ним практикуется, но куда эффективнее наносить их как дронами, так и ракетами, когда на местах присутствуют специалисты – операторы и обслуживающий персонал. То есть, ликвидация не только материально-технической составляющей, но и специалистов. К сожалению, пока что настолько оперативная работа СОУ по данным локациям не является системной, но всему свое время.

Если же пуски будут осуществлять длительное время, например те же 24 часа подряд, то это делает пусковую площадку максимально уязвимой для ответных ударов.

Отдельная тема активной обороны – уничтожение предприятий.

На примере Воткинского завода и предприятия "Кремний Эл", являющихся ключевыми поставщиками (в вопросах производства) баллистических ракет 9М723, применение которых по Украине во второй половине марта снизилось ввиду нанесения ударов по этим заводам, мы можем констатировать эффективность таких активных оборонных действий.

Фактически, выведение из функционабельного состояния "Алабуги" и завода "Купол" может полностью лишить Россию возможности масштабировать террор посредством Shahed-136.

Можем ли мы это сделать, не применяя западные крылатые ракеты типа Tomahawk? Да. Посредством ракет типа "Фламинго", но для них необходимо расчищать маршруты, траектории полета от российской ПВО, а это займет определенное время. Но не удивлюсь если одно из двух вышеупомянутых предприятий прекратит свою работу именно в этом году.

Имея мы сегодня возможность запустить по "Алабуге" 20-30 Tomahawk, вопрос производства на этом предприятии был бы решен на год-два и даже больше – в зависимости от степени разрушений. Но надеяться на такие поставки от США в эпоху президентства Дональда Трампа не приходится. Поэтому более длинный, но куда более надежный нежели поддержка США путь – развитие своих технологий и возможностей нивелировать российский террористический ВПК.

Выводы

Россия всегда стремилась достигнуть результатов на поле боя не за счет технологического превосходства или тактического и даже стратегического гения военачальников. Она давила массой и террором в любом захватническом конфликте и войне, которые провоцировала либо начинала сама.

Теряя доминирование на поле боя Россия сосредотачивается на терроре гражданского населения. Теряя возможность терроризирования гражданского населения и фактического шантажа государства убийствами и кровопролитием она теряет все возможности диктовать свои условия.

Россия будет пытаться терроризировать Украину на протяжении 2026 года Shahed-136 и другими средствами, но для нас главное осознавать степень угрозы без паники, без гипертрофированных заявлений. Трезво, рационально, адекватно. И действовать без оглядки на наших партнеров для предотвращения этих угроз. Тем более, что сейчас мы можем себе это позволить.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".