'Условия должны определять украинцы': Столтенберг призвал страны-члены НАТО поддержать мирный план Украины

Генеральный секретарь НАТО Енс Столтенберг призвал страны-члены блока поддержать мирный план Украины для окончания войны с Россией. По его словам, только этот план может привести к долгосрочному миру, а не инициатива, выдвинутая Китаем и Бразилией.

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Об этом он сказал в интервью изданию Politico в понедельник, 30 сентября, за день до ухода с поста генерального секретаря Североатлантического Альянса. Так он ответил на вопрос об участии Турции в инициативе "Друзья мира", запущенной Китаем и Бразилией на прошлой неделе.

"Украинская мирная инициатива – это инициатива, которая гарантирует, что у нас есть процесс, который может привести к прочному миру. И, конечно, именно украинцы в конечном итоге должны решить, какие условия являются приемлемыми. Они стали жертвой полномасштабного вторжения", – заявил Столтенберг.

Как напомнило издание, группа из 17 стран присоединилась к китайско-бразильской инициативе, и Турция является единственным членом НАТО в этой группе. По словам министра иностранных дел Китая Ван И, "Друзья мира" – это "не выбор сторон в конфликте, не конфронтация блоков и не замена существующих платформ". Чиновник заявил, что в рамках этой инициативы страны будут способствовать "политическому урегулированию войны в Украине".

В Украине действия Пекина охарактеризовали как разочаровывающие и нелогичные. Президент Владимир Зеленский в мае обвинил Китай в попытке саботировать мирный саммит в Швейцарии, который Россия и Китай бойкотировали.

Советник главы ОП Михаил Подоляк ранее раскритиковал "мирную инициативу", которую продвигают Китай и Бразилия и сказал, что она больше похожа на поддержку капитуляции Украины на условиях России, а не на подлинное стремление к миру.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Венгрии намерено присоединиться к китайско-бразильской инициативе "Друзья мира", направленной на урегулирование российско-украинской войны. Будапешт планирует принять участие в инаугурационной встрече этой инициативы в Нью-Йорке.

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