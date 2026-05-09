Условный аналог 'Фламинго'? В сети показали, как выглядит российский ударный дрон 'Герань-5'. Фото

Вместо традиционного парада военной техники на 9 мая в Москве россияне решили опубликовать нарезку с вооружением, которым обстреливает украинские города. Захватчики похвастались БПЛА "Герань-2", которые сотнями запускают ежедневно по Украине, а также показали новый дрон-ракету "Герань-5".

Видео дня

Это ракетоподобный дрон с турбореактивным двигателем, который россияне применяют для ударов в глубоком тылу. OBOZ.UA выяснил, что известно о новом беспилотнике и какую опасность он представляет для Украины.

Новый инструмент террора

БПЛА "Герань-5" по состоянию на май является относительно новым, ведь еще несколько месяцев назад Главное управление разведки Минобороны Украины публиковало подробную информацию об этой системе вооружения. Впрочем, именно 9 мая руководство РФ решило открыто похвастаться новым дроном вместо полноценного парада техники.

Кремлевские пропагандисты цинично заявили, что российская армия запускает БПЛА типа "Герань", чтобы "поражать военные объекты". На самом же деле эти беспилотники регулярно становятся инструментом террора в руках российских оккупантов и целенаправленно атакую многоэтажные дома и другую гражданскую инфраструктуру.

По данным OSINT-расследователей, 9 мая российские пропагандисты показали кадры запуска БПЛА "Герань-2" и "Герань-5" на территории полигона вблизи населенного пункта Цимбулова Орловской области.

Эхо иранского ВПК

По информации украинской разведки, в этих дронах россияне используют компоненты, производства Германии, Китая и Соединенных Штатов. Сам беспилотник производится на предприятии "Алабуга" в Республике Татарстан.

По своей конструкции "Герань-5" имеет значительное сходство с иранским дроном Karrar. Также этот реактивный дрон имеет похожую конструкцию на крылатую ракету Х-101.

Технические характеристики

Вес боевой части составляет около 90 кг. Это почти в два раза больше, чем у стандартной "Герани-2" (около 50 кг), что позволяет наносить существенно больший ущерб при обстреле.

Заявленная дальность составляет до 1000 км, что фактически представляет угрозу для всей территории Украины. За счет турбореактивного двигателя китайского производства серии Telefly TJ200, скорость составляет 450–600 км/ч.

В беспилотнике используется многоканальная система "Комета" с 12-канальной спутниковой связью. Также БПЛА оснащен инерциальной системой навигации (INS), которая позволяет продолжать полет даже при полной потере сигналов GPS.

Кроме того, в обломках "Герань-5" находили 3G/4G модемы с SIM-картами, что позволяет аппарату получать корректировки или передавать данные в реальном времени через гражданские сети сотовой связи.

Напомним, 5 мая армия государства-агрессора РФ обстреляла Безлюдовку на Харьковщине ракетой типа "Бандероль". Применение такого оружия по территории области зафиксировано впервые.

Как писал OBOZ.UA, оккупационная армия продолжила терроризировать жителей Днепропетровской области обстрелами. Вследствие вражеской атаки два человека погибли, еще двое – получили ранения. За сутки было зафиксировано порядка 20 обстрелов артиллерией и беспилотниками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!