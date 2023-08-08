'Услышим не только о Чонгарском мосте': в ГУР анонсировали новые 'сюрпризы' для оккупантов

Логистика армии захватчиков значительно усложнилась после атаки украинскими военными некоторых объектов в оккупированном Крыму, в частности, Чонгарского моста. Однако, как отметили в ГУР, на этом "сюрпризы" для российских оккупантов только начинаются.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона "Единые новости". Он, в частности, анонсировал новые удары по важным для оккупантов объектам.

"Это значит, что логистика для них усложняется. И с другой стороны, если в условном мосту – 8 дыр, то можно остановить что угодно. Но чтобы быстро и эффективно увеличить поток машин для снабжения и обеспечения собственного военного контингента, то необходимо искать объездные пути, которые, в свою очередь, так же контролируются украинскими Силами безопасности и обороны. И это значит, что дальше будет. То есть, не только об этих мостах мы услышим очевидно", – заявил Юсов.

Россияне с начала войны использовали оккупированный полуостров в качестве логистического хаба, куда опрокидывали и поставляли технику и живые силы, с целью дальнейшего опрокидывания войск на другие оккупированные территории для ведения боевых действий.

Юсов также отметил, что, несмотря на высокую концентрацию противовоздушной и противоракетной обороны в Крыму, оккупанты не могут "ни контролировать, ни защитить ряд своих военных объектов". В то же время, любые проблемы россиян с мостами, автодорогами или железной дорогой, которые привели к замедлению движения и задержке снабжения, играют на руку нашим защитникам.

Он добавил, что на территории оккупированного полуострова нет такого места, где оккупанты смогли бы спрятаться и чувствовать себя в безопасности.

"Это касается и личного состава. И если командование еще примерно больше, наверное, может думать, что оно защищено, то у рядовых рашистов настроение скажем так, не курортное и не туристическое", – заявил Юсов.

Ранее Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на юге после прорыва ВСУ линии обороны врага. Спикер отметила, что информация о продвижении гражданским украинцам подается дозировано, чтобы сохранить жизнь наших защитников.

Также сообщалось, что самым горячим направлением фронта сейчас является Купянский – на востоке страны, где оккупанты пытаются вернуть утраченные еще осенью прошлого года позиции.

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