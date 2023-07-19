Дым виден за многие километры: новые подробности взрывов на военном полигоне в Крыму

Во временно оккупированном Россией Крыму продолжает детонировать склад с боеприпасами окупантов на Старокрымском полигоне. Дым виден за многие километры, снаряды продолжают разрываться и разлетаться.

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Об этом свидетельствуют фото и видео, которые распространяют Telegram-каналы. На опубликованных кадрах видны мощные вспышки и высоко поднимающийся в небо дым.

Тем временем в сети распространили дезинформацию с якобы заявлением руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова, в котором тот назвал взрывы на Старокрымском полигоне "успешно проведенной операцией ГУР и ВСУ". Также там говорилось о том, что враг скрывает масштабы нанесенного ущерба и количество потерь в живой силе. Эта информация не соответствует действительности и руководитель ГУР произошедшего в Крыму 19 июля не комментировал.

Напомним: 19 июля во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма раздались взрывы. У села Кринички в Кировском районе полуострова произошло попадание в Старокрымский военный полигон, где располагался склад боеприпасов оккупантов. Там началась мощная детонация.

В местных пабликах отметили, что по полигону пришлось целых три прилета. Взрывы на складе БК были слышны даже в Феодосии.

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов назвал происшествия на объекте "возникновением пожара" и подчеркнул, что его причины установят следственные органы. В Крыму перекрыли движение транспорта по трассе "Таврида" и собрались эвакуировать более 2 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ГУР МО Украины заявили, что за ситуацию с Керченским мостом, которая произошла в понедельник, 17 июля, отвечают оккупационные власти Кремля, незаконно аннексировавшие полуостров Крым в 2014 году, а также лично российский диктатор Владимир Путин. Керченский мост там назвали незаконным сооружением;

– кремлевский диктатор вечером в понедельник, 17 июля, провел совещание по ситуации на Крымском мосту. Он угрожал Украине "ответом". "Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", – заявил президент государства-террориста.