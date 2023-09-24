Успешная операция ВСУ в Крыму "запустила" новый этап войны: как такое оказалось возможным

На протяжении нескольких последних недель в Крыму мы наблюдаем тщательно спланированную и разработанную операцию Вооруженных сил Украины, главный смысл которой состоял в нанесении массированного и широкомасштабного огневого поражения по целому ряду ключевых объектов военной инфраструктуры противника на территории оккупированного им полуострова. Действия ВСУ включали в себя комплексное применение соответствующих сил и средств, что свидетельствует о возросшем уровне оперативного искусства командных структур – на уровне ведущих армий мира.

О том, как такое оказалось возможным, – читайте в материале.

Как оккупанты "защищают" Крым

Группировка российских Воздушно-космических сил, развернутая в рамках так называемой "СВО" на Южном стратегическом направлении, – весьма обширна и разнообразна. И тем не менее серия ракетных ударов Вооруженных сил Украины по объектам Черноморского флота РФ, венцом которых стал красочный "демонтаж" здания штаба флота, оказались вполне возможными. Что, очевидно, никоим образом не входило и не входит в перечень "запланированных" мероприятий врага. Давайте вместе разберёмся – а почему, собственно, так произошло?

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Итак, группировка российских ВКС на Южном стратегическом направлении включает в себя силы и средства всех трех ее родов войск – военно-воздушных сил, войск противовоздушной и противоракетной обороны, а также отдельные элементы космических войск.

Основой этой группировки являются силы и средства 4-й "краснознаменной" армии ВВС и ПВО Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации. В частности, за все, что происходит в воздушном пространстве оккупированного полуострова Крым и прилегающих территорий Херсонской, Запорожской областей, "отвечают" 31-я дивизия ПВО (штаб и КП дислоцируются в г. Севастополь), а также 27-я смешанная авиационная дивизия (САД) со штабом и КП, расположенными там же. Присутствуют также отдельные элементы Космических войск ВКС, расположенные в районе г. Евпатория и южного побережья Крыма. Кроме того, на авиабазах полуострова на время "СВО" группировка 4-й армии ВВС и ПВО была усилена отдельными силами и средствами из состава других армий ВКС, в частности – 6-й армии ВВС и ПВО.

Непосредственно за противовоздушную оборону главной базы (пункт базирования – Севастополь) Черноморского флота отвечал и отвечает 12-й зенитный ракетный полк (ЗРП) 31-й дивизии ПВО (автоматизированный КП – г. Севастополь) 3-х дивизионного состава. По сути это бывшая 174-я зенитная ракетная бригада ВСУ, захваченная оккупантами в 2014-м году, а затем переформированная в 12-й ЗРП. Находясь в составе ВСУ, бригада была вооружена зенитным ракетным комплексом С-300ПС, однако, оказавшись в составе российской армии уже в качестве полка была в 2018-м году перевооружена на ЗРК С-400.

Один зенитный ракетный дивизион этого полка имел позиционный район развертывания в районе мыса Фиолент, другой – в районе Евпатории (да, вы правильно поняли – тот самый поселок Уютное). Оба дивизиона, как вы помните, накануне ударов по главной базе ЧФ также были атакованы. Еще один "дополнительно сформированный" зенитный ракетный дивизион был развернут непосредственно в районе Севастополя.

Кроме того, важнейшим элементом системы ПВО противника на территории оккупированного полуострова Крым были и есть подразделения 3-го радиотехнического полка (РТП), КП – поселок Любимовка, окрестности г. Севастополь) – это бывшая 40-я радиотехническая бригада ВСУ. Именно эта часть радиотехнических войск 31-й дивизии ПВО ВКС РФ занимается ведением круглосуточной радиолокационной разведки воздушного пространства над Крымом и прилегающими территориями и акваториями. В рамках "подготовительных мероприятий" к удару по главной базе Черноморского флота ВСУ так же атаковали и ее подразделения, ответственные за западное и северо-западное направление (в основном расположенные в западной части оккупированного полуострова).

Определенное влияние на уровень противовоздушной и противоракетной обороны северо-западной, западной и юго-западной частей Крыма (где, собственно, и расположена главная база ЧФ РФ) могли оказать (но не оказали) подразделения 18-го зенитного ракетного полка (штаб и автоматизированный командный пункт дислоцируются в районе г. Феодосия), имеющего в своем составе 4 зенитных ракетных дивизиона (по сути это бывшая группа дивизионов переформированного накануне 2014-го года 50-го зрп ВСУ). Полк вооружен комплексами С-400, С-300ПМ, также имеет для непосредственного прикрытия зенитный ракетно-пушечный комплекс типа "Панцирь-С1".

Это могло случиться, если бы российское командование вовремя поняло, что именно происходит, но оно, к счастью, не поняло. И соответствующий маневр силами и средствами полка в полном масштабе не состоялся.

Несомненно, отразить серию ударов ВСУ, нанесенных комбинированным способом (крылатые ракеты, ударные БПЛА и действия морских, наземных сил) могла помочь и российская 27-я смешанная авиационная дивизия в составе 37-го смешанного авиационного полка (авиабаза – Гвардейское), 38-го истребительного авиационного полка (АБ – Бельбек) и 39-го вертолётного полка (АБ – Джанкой). И, собственно, она и пыталась это сделать, но не слишком настойчиво и отнюдь не в рамках именно того, что готовили и проводили в воздушном пространстве Крыма ВСУ на протяжении последнего времени.

Кто наиболее "кровно" был заинтересован в сохранности своей главной базы, так это авиационная группировка ЧФ РФ, а также силы и средства его ПВО. В частности, 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк (да, это та самая АБ Саки), имеющий на вооружении истребители типа Су-30СМ, средства корабельной ПВО Черноморского флота, размещенные на боевых кораблях, которые находились в пунктах базирования, а также несли боевую службу в радиолокационном дозоре или выполняли иные боевые задачи непосредственно в море, тоже вполне могли помочь. Но, слава Богу, – не помогли.

Например, история с "уничтожением" украинских катеров в районе "вышек Бойко", именно с участием самолетов 43-го отдельного морского штурмового авиаполка, достаточно широко освещалась в информпространстве. Другое дело, что, очевидно, командование противника не догадалось, зачем и почему там появились украинские катера и зачем ВСУ ликвидировали передовой наблюдательно-контрольный пункт противника на северо-западном направлении.

На данный момент на крымских авиабазах размещена российская авиационная группировка численностью в 61 самолёт боевой авиации (истребители, бомбардировщики и штурмовики) из состава, собственно, как ВВС, так и морской авиации Черноморского флота и 65 вертолетов (из них 33 ударных) + еще 11 ударных вертолетов, действующих с передовых оперативных аэродромов в Херсонской и Запорожской областях.

Для сравнения и понимания ситуации – на середину июля в Крыму базировалось больше 90 самолетов российской боевой авиации. То есть на момент массированных украинских "прилетов" авиационная группировка противника в Крыму, скажем так, несколько поредела. Если сопоставить это с целым рядом факторов (например, предыдущими ударами украинских БПЛА и ракет по объектам в Крыму, например по той же авиабазе Саки), мы поймем, почему собственно это произошло.

В эту игру могут играть двое

Теперь о том, с чем довелось столкнуться россиянам на протяжении нескольких последних недель в Крыму. Если кратко, то, очевидно, имела место быть тщательно спланированная и разработанная операция ВСУ, главный смысл которой состоял в нанесении массированного и широкомасштабного огневого поражения средствами воздушного нападения по целому ряду ключевых объектов военной инфраструктуры противника на территории оккупированного им полуострова. В первую очередь – Черноморского флота и авиационного/противовоздушного компонентов группировки противника.

В рамках именно этой операции ВСУ провели целый ряд действий, которые в конечном итоге и позволили им успешно ее осуществить. Поражения как минимум двух боевых кораблей – БДК проекта 775 и дизель-электрической подводной лодки проекта 636.6 на главной базе флота, вывод из строя (нарушение функционирования) систем управления ЧФ (удары по его ЗКП и штабу), а так же "попутное" поражение целого ряда ключевых элементов системы ППО и авиационной группировки противника на полуострове, несомненно, вполне можно считать успехом.

Действия ВСУ включали в себя КОМПЛЕКСНОЕ применение соответствующих сил и средств (воздушных, морских и наземных), что свидетельствует о возросшем уровне оперативного искусства их командных структур (на уровне ведущих армий мира). Причем, что характерно, в условиях интенсивного и активного противодействия противника. Достаточно сказать, что противник регулярно (практически каждый день) в течении суток совершает до 11-15 самолетовылетов для контроля воздушной и надводной обстановки в северо-западной и центральной частях акватории Черного моря.

С моей точки зрения, все эти события свидетельствуют о начале нового, достаточно своеобразного этапа войны – нивелирование подавляющего преимущества российской армии в способности наносить огневое поражение в дальней (оперативно-стратегической) зоне за счет своего военно-технологического превосходства (в первую очередь – в дальнобойных, высокоточных средствах поражения).

Как выяснилось, теперь ВСУ могут ответить той же монетой - причем не менее, если не более результативно. Первый "брянский" звонок (напомню, 4 уничтоженных ОДНОМОМЕНТНО боевых летательных аппаратов россиян), похоже отнюдь не насторожил командование противника.

Как это повлияет на общую (стратегическую) ситуацию в войне – можно только догадываться. Например, предстоящая, как многие предсказывают, очередная российская кампания по "энергетическому терроризму" осенью-зимой 2023-2024 годов вполне может обернуться для РФ адекватно-ответными действиями со стороны Украины.