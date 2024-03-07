Успешное взаимодействие трех бригад: Силы обороны уничтожили вражеский 'Град' в окрестностях Кременной. Видео

Украинские защитники в окрестностях Кременной ликвидировали одну враждебную реактивную систему "Град". Техника окупантов была уничтожена силами подразделений 63 ОМБр, "Хищников" из Патрульной полиции и артиллерии 45 ОАБр.

Воины показали видео уничтожение РСЗО захватчиков. Судя по нему, "Град" был удачно "отминусован" в момент вражеского обстрела.

63-я отдельная механизированная бригада была создана в июле 2017 года, причем ОМБр формировалась из военнослужащих частей оперативного командования "Запад", с 2014 года сражавшихся на Донбассе.

Ранее 63 ОМБр участвовала в боях на Херсонском направлении. В ноябре 2022 года, после увольнения Херсона, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за это личный состав бригады.

Ранее мы уже рассказывали о подразделении "Хищников" из Патрульной полиции.

45-я отдельная артиллерийская бригада была создана в 2016 году через объединение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ. Эта бригада защищала Киев, Запорожье и Кривой Рог. Отдельно был сформирован сводный стрелковый батальон, занявший оборону в Донецкой области.

Подразделения этой бригады также принимали участие в Харьковской наступательной операции и в операциях по освобождению Херсонщины и Николаевщины.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска пытались штурмовать позиции украинских защитников в Новомихайловке Покровского района Донецкой области. Как Силы обороны сорвали их планы и уничтожили 12 единиц бронетехники врага, смотрите здесь.

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