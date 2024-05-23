Устав ООН – не музейный экспонат: Зеленский заявил, что Саммит мира способен вернуть защиту каждой нации.

Устав Организации Объединенных Наций (ООН ) должен быть действенным. Это не музейный экспонат.

Такое мнение в ходе традиционного обращения высказал президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что Саммит мира, который состоится в Швейцарии уже в июне, способен вернуть защиту каждой нации.

По мнению украинского президента, каждое государство способно проявить свое лидерство, чтобы именно этот год стал временем победы международного права и справедливости. Это событие должно доказать, что тогда проигрывает не просто один агрессор, а сама идея войны – идея превращать жизнь народов в руины.

"Российская агрессия попыталась превратить Устав ООН в музейный экспонат. Наш Саммит мира и участие глобальных лидеров способны вернуть ему полную действенность и полную защиту каждой нации. Я благодарю всех, кто уже нам с этим помогает! Спасибо каждому лидеру, который дает нужные сигналы другим в мире - сигналы относительно того, что Саммит действительно приблизит справедливое завершение этой войны", – отметил президент

Зеленский рассказал, что продолжил дипломатический марафон подготовки первого Глобального саммита мира. 22 мая он лично пригласил на мероприятие еще четыре государства.

"Говорил сегодня с лидерами Чили, Албании, Австрии и Мозамбика. Плюс четыре государства на Саммите. Конечно, мы обсудили и наши двусторонние отношения", – добавил президент.

Напомним, в традиционном обращении Владимир Зеленский поблагодарил Швецию и премьер-министра страны Кристерссона за новое решение о долгосрочной поддержке Украины в течение следующих трех лет. Общий объем пособия составляет 7 миллиардов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Швеции приняло решение выделить 28 миллионов евро в поддержку обороноспособности Украины, которая продолжает бороться с полномасштабным вторжением России. Из указанной суммы 18 миллионов евро передадут коалициям в рамках Контактной группы по обороне Украины, а 10 миллионов евро направят в фонд НАТО для Украины.

Также в Швеции не исключили, что могут передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Стокгольм также предоставит Киеву другие системы ПВО, которые помогут "закрыть небо" над нашим государством.

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