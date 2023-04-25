Устраивают обыски квартир и проверки на улицах: оккупанты в Крыму усилили охоту на партизан – ЦНС

Во временно оккупированном Россией украинском Крыму захватчики продолжают ужесточать меры по выявлению членов украинского подполья. Враг боится, что украинские патриоты работают в его тылу.

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В частности, оккупанты проводят больше выборочных проверок граждан на улицах. Об этом 24 апреля сообщил сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

Кроме того, на полуострове незаконные обыски проведены в квартирах у тех, кого так называемые власти подозревают в нелояльности. Обыски проходили в том числе без присутствия хозяев.

"Заметим, в Крыму растет недовольство населения из-за проведения представителями оккупационных администраций активной мобилизационной кампании", – добавили в ЦНС.

Напомним, что ранее оккупанты начали устанавливать в Крыму еще больше камер видеонаблюдения для борьбы с партизанским движением. Наблюдение усилили в том числе за железной дорогой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– После последней "бавовны" на базе Черноморского флота в Севастополе российские войска установили сразу шесть эшелонов обороны в городской бухте. Территорию патрулируют с кораблей и вертолетов и даже выставили на "дежурство" боевых дельфинов.

– Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что военно-политическое руководство РФ не станет применять ядерное оружие в ответ на деоккупацию Крыма.

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