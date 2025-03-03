Устранен от работы начальник центра подготовки и командир: Сырский рассказал о расследовании обстоятельств удара РФ по полигону на Днепропетровщине

На время проведения расследования обстоятельств удара РФ по полигону на Днепропетровщине от выполнения служебных обязанностей отстранены начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части. На месте трагедии работает комплексная комиссия, возглавляемая начальником Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Видео дня

Об этом 3 марта заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, днем 1 марта враг атаковал одну из воинских частей на территории полигона Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области.

Вследствие удара баллистической ракеты "Искандер-М" в кассетном снаряжении есть погибшие и раненые.

"С целью установления всех обстоятельств и причин трагедии на месте происшествия работает комплексная комиссия во главе с начальником Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ. На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранен начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части", – заявил Сырский.

Он добавил, что поставил задачу командующим видами и отдельными родами войск (сил) ВСУ организовать проверку по выполнению требований распоряжений главнокомандующего и Генштаба ВСУ о своевременности оповещения о ракетной опасности, запретах (ограничениях) размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности, а также размещении в непредназначенных для этого местах.

Им также поручено уточнить состояние выполнения поставленных ранее задач по проведению учебных занятий вне учебных пунктов, по возможности в углубленных, защищенных в инженерном отношении сооружениях, обеспечивающих надежную защиту личного состава.

Кроме того, должно быть определено, как были проведены и проверены инженерные работы по их оборудованию.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших защитников Украины. Российский агрессор дорого заплатит за совершенное преступление", – говорится в сообщении Сырского.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне СМИ и волонтеры информировали об обстреле полигона в Самарском районе Днепропетровщины российским "Искандером-М" с кассетным боеприпасом 1 марта. Видео удара впоследствии распространили россияне. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подтвердил, что продолжается расследование обстоятельств трагедии, и заверил, что следит за ним лично.

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