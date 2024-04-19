Устроили облаву: оккупанты мобилизовали мусульман в Крыму во время Ураза-байрам - 'Атеш'

Российские оккупанты устроили мобилизацию крымчан прямо во время праздника Ураза-байрам. Кремлевские силовики устроили облаву на местное население.

Об этом сообщает активисты движения "Атеш". "Оккупанты мобилизовали крымчан во время Ураза-байрам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты устроили масштабную облаву на местное население Симферопольского района с целью призыва их в вооруженные силы России прямо во время одного из главных праздников мусульман.

Но это еще один пример мобилизации на оккупированных территориях, что является тяжелым нарушением международного права.

"Россияне продолжают проводить мобилизацию на оккупированных украинских территориях, что является тяжким международным преступлением", – подчеркнули в "Атеше".

Ранее оккупанты заявили о намерении увеличить численность своей армии на 300 тысяч человек и даже похвастались успешным выполнением этого плана. Теперь стало известно, какими методами это достигается.

"Да будут наказаны оккупанты и марионетки, которые им подчиняются!" – отметили активисты.

Напомним, оккупанты во временно захваченном Крыму планируют мобилизовать в ряды ВС РФ 15 тысяч человек, хотя официально заявляют о 2,5 тысячах. Чтобы избежать службы в армии агрессора, крымчане могут только уехать с полуострова, другого выхода пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Британские разведчики сообщили, что законом о льготах для воюющих в Украине оккупантов российский диктатор Владимир Путин пытается стимулировать новобранцев ехать на фронт, а также ограничить критику со стороны жен погибших военных. Однако инициатива Кремля, вероятно, обернется ударом для российской экономики в долгосрочной перспективе.

– Также в разведке минобороны Британии сообщили, что в 2024 году Россия планирует набрать еще около 400 тысяч военнослужащих по контракту. Это необходимо Кремлю для того, чтобы компенсировать значительные потери, которые РФ понесла в результате войны против Украины.