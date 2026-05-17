Уцелела только кровать: владелец дома, в который попал БпЛА под Днепром, чудом выжил. Видео

В пригороде Днепра в результате очередной ночной атаки российских оккупантов был полностью разрушен трехэтажный жилой дом. Его владелец, местный житель по имени Павел, чудом остался невредим.

Мужчина показал масштабы разрушений и поделился эмоциями после пережитого кошмара. Об этом сообщает "Укринформ".

Последствия террора

По информации местного жителя, эпицентр удара пришелся прямо на жилые комнаты, однако его спасло настоящее чудо.

"В комнату влетел "Шахед". Уцелела только кровать, на которой спал. Почувствовал, как камне по спине падают", – рассказывает владелец разрушенного дома.

По данным ГСЧС, ночная атака беспилотников унесла бы еще больше жизней, если бы не счастливая случайность в случае с Павлом. Тем не менее без пострадавших не обошлось.

В ведомстве сообщили, что в результате вражеских ударов по пригороду Днепра ранения и травмы различной степени тяжести получили 8 человек. Всем им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, в течение недели с 11 по 17 мая российская оккупационная армия убила в Украине 52 мирных человека. Еще 346 человек пострадали вследствие российской агрессии, из них 22 ребенка.

Ранее сообщалось, что в Херсоне 15 мая российские оккупанты атаковали волонтеров. Они ударили FPV-дроном по автомобилю общественной организации "Искра добра", который вез горячую еду херсонцам, нуждающимся в помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 мая российская террористическая армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. За почти сутки после удара было известно: погибли по меньшей мере 24 человека, десятки пострадали.

