'Уважение и поддержка наших воинов является одной из основных задач': командующий Объединенными силами ВСУ Наев посетил раненых военнослужащих. Фото и видео

Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев посетил одно из лечебных учреждений Северной операционной зоны и пообщался с медперсоналом и ранеными военнослужащими. Командующий также наградил украинских защитников ведомственными наградами.

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Об этом сообщила пресс-служба Командования Объединенных Сил ВС Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Командующий поговорил с ранеными бойцами об обстоятельствах ранений и травм, расспросил о ходе лечения и имеющихся проблемах. Несколько обращений воинов были оперативно рассмотрены и решены сразу в ходе беседы.

В этом медучреждении работают опытные врачи и средний медицинский персонал, у которых за плечами далеко не одна ротация в полевых госпиталях. Абсолютное большинство специалистов больницы имеют большой опыт боевой патологии и могут оказывать квалифицированную с элементами специализированной медицинской помощи раненым и больным.

"Благодарю ведущих врачей госпиталя за то, что они стоят на защите здоровья наших воинов, борются за их жизнь и дают возможность полностью восстановиться после ранений и болезней! – сказал Сергей Наев.

Также командующий Объединенными Силами ВС Украины наградил группу военнослужащих ведомственными отличиями.

"Низкий вам поклон за ваш солдатский труд! Я очень рад, что могу поздравить и отметить вас за то, что было сделано вами на поле боя", - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Командующий также обратился ко всем украинцам и подчеркнул, что одной из главных обязанностей каждого является уважение и поддержка наших защитников.

"Уважение и поддержка наших воинов, особенно тех, кто получил ранения во время боевых действий, является одной из основных задач для каждого из нас. Мы должны четко осознавать, что именно благодаря их смелости и преданности мы имеем возможность свободно ходить по улицам своего родного города, рожать и воспитывать наших детей, учиться, заниматься любимым делом и проводить время с друзьями, то есть жить полноценной жизнью. Поэтому уважайте наших воинов, которые не жалея жизни и здоровья, отвоевывают обеспечение прав и свобод каждого украинца", – сказал Сергей Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заверил, что Киевская ГЭС прикрыта от вражеских ударов с воздуха и защищена от возможных атак диверсионно-разведывательных сил противника.