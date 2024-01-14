Увеличилось количество боеприкосновений, ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов врага – Генштаб

За сутки на фронте в Украине произошло 86 боевых столкновений, тогда как еще утром фиксировалось 61. Силы обороны нанесли удары по 2 складам боеприпасов противника и поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники россиян.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 14 января. Отмечается, что враг прилагал все усилия, чтобы выбить защитников Украины из плацдармов на левобережье Днепра, и совершил 6 безуспешных штурмовых действий. Однако понесли потери.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Враг нанес 3 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Барановка, Волфино, Басовка, Пономаренко Сумской области; Волчанск, Бочково, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 3 атаки в районах Синковки и Петропавловки Харьковской области, где враг тщетно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении защитники отразили 14 атак возле Макеевки, Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского Донецкой области. Противник ударил по авиации в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 5 атак противника вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отразили 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, тщетно пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг при поддержке авиации 15 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Владимировка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении защитники отбили 9 атак вблизи Красного, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, где враг безрезультатно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелы противника подвергся непосредственно центру Херсона и населенному пункту Станислав Херсонской области. Из реактивных систем залпового огня враг совершил обстрелы в районах Тягинки, Ивановки, Ингульца, Никольского, Садового, Чернобаевки и Станислава Херсонской области.

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