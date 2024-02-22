'Уверен, что внуком руководил голос украинских корней': дед убитого в Испании российского летчика Кузьминова живет в Черкасской области

Дед российского пилота Максима Кузьминова, который похитил вертолет РФ для Украины и недавно был убит в Испании, проживает в Золотоношском районе Черкасской области. Пожилой мужчина убежден, что поступком внука руководила не жажда наживы, а голос украинских корней.

С родственником россиянина, который пошел на сотрудничество с ГУР Минобороны, пообщался начальник управления образования и науки Черкасской ОВА Валерий Данилевский. Дедушка считает, что Максиму не импонировала война, развязанная Россией против Украины.

Как отметил Данилевский, пожилой мужчина тоже всю жизнь служил пилотом военного вертолета. Сейчас он уже находится в достаточно почтенном возрасте.

"Дед уверен, что Максиму никогда не импонировала война рашки против его этнической родины, а во время операции по перегону вертолета он даже уничтожил других членов экипажа, отказавшихся сдаться в плен. То есть дед уверен, что поступком внука руководила не жажда наживы, а голос украинских корней", – писал Данилевский.

Также он добавил, что отец Максима Кузьминова, также военный пилот, недавно вышедший на пенсию в России, в комментариях росСМИ гневно осудил поступок сына и назвал его предателем.

Позже Данилевский сообщил, что сеть Facebook удалила его сообщение о Максиме Кузьминове.

"Причина – то, что я применил оскорбительные выражения к группе людей. Странно, но где они увидели за поребриком людей?" – отметил начальник управления образования и науки Черкасской ОВА.

Напомним, в августе 2023 года Главное управление разведки МОУ организовало операцию "Синица". Пилот Максим Кузьминов во время одного из полетов Ми-8 приземлился в Харьковской области. Два других члена экипажа не знали о происходящем. Они были ликвидированы.

В ГУР рассказали, что работа над операцией продолжалась в течение шести месяцев. Разведчики получили российский вертолет, а также детали к истребителям Су-27, Су-30СМ, которые он перевозил.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов назвал приземление российского Ми-8 на аэродром в Харьковской области одной из самых успешных спецопераций ведомства за всю историю Украины. Пилот вертолета собирался оставаться в нашей стране.

Однако в феврале 2024 года Кузьминова нашли мертвым в Испании. В ГУР отметили, что пилот уехал туда по собственному желанию.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание NYT выяснило, что представители украинской разведки предупреждали Кузьминова, что его жизнь в опасности и призывала не покидать Украину. Россиянин проигнорировал все предупреждения.

– Испанские же СМИ пишут, что российского пилота Максима Кузьминова, пригнавшего в Украину вертолет Ми-8, убила "группа профессионалов". Они не исключают, что к убийству могут быть причастны спецслужбы страны-агрессора России.

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