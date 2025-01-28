'Увидели, что машины горят, но подойти было невозможно': жители Одессы рассказали о последствиях атаки противника. Видео

В ночь на 28 января российские войска атаковали Одессу. Разрушениям подверглись жилые дома, сгорели также легковые автомобили, припаркованные вблизи мест прилетов.

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Одесситы, рассказывая о пережитом, утверждают: было очень страшно. Рассказы очевидцев собрали журналисты "Общественное Одесса" и "Радио Свобода".

Утром во вторник в Одессе продолжается ликвидация последствий удара России по облцентру.

"Наши машины сгорели. В нашем доме несколько окон вылетели. Посекло остеклением. Слава богу, нет погибших, это самое главное, а то, что железо сгорело... ну, это война и мы переживем, а русский мир пойдет в определенном направлении", — заявил журналистам владелец одной из сгоревших легковушек Геннадий Куликов.

Одесситы, проснувшиеся от взрывов, видели горящие автомобили, но ничем не могли помочь.

"Когда была взрывная волна, то мы проснулись и, в первую очередь, вытащили ребенка из своей комнаты в коридор. Очень слышен был звук "шахеда". Очень громко. Увидели, что машины горят, но подойти к ним невозможно было", — рассказала соседка Геннадия Алла.

Побывали на месте атаки и корреспонденты "Радио Свобода".

Пожилая одесситка рассказала журналистам, что взрыв был далеко не один.

"Первый раз вышла, потом словно стихло. Вернулась сюда, снова прилегла, а потом как бахнуло!.. Через некоторое время – снова. И мы все забежали... Один разрыв, второй, третий... Стекло полетело... Сидели дрожали там, в коридорчике маленьком. Это ужасно было", – рассказала соседка Геннадия Алла.

Еще один местный житель, имени которого корреспонденты также не назвали, потерял в результате атаки свое авто.

"Моя машина сгорела. В моем доме вынесло все окна. Несколько жителей, моих соседей, получили травмы. Бабушки – ссадины, стеклом порубило. В нашей квартире раму снесло", – перечислил ущерб мужчина.

Напомним, в ночь на 28 января Россия атаковала Украину сотней дронов. Силы ПВО сбили 65 БпЛА, есть разрушение в ряде областей.

В частности, в Одессе в результате вражеской атаки повреждены дома, горели авто. Пострадали четыре человека.

Также войска РФ ударили "Шахедом" по деревообрабатывающему цеху в Харькове. Там загорелся масштабный пожар на площади около 1,5 тыс. кв м.

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