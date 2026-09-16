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Увидели себя в камере вражеского дрона: пограничники показали процесс доставки провизии на позиции. Видео

Даниил Борщ
War
2 минуты
1,2 т.
Пограничники бригады «Гарт» во время доставки провизии на позиции обнаружили вражеский дрон и увидели себя в его камере
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Пограничники бригады "Гарт" во время доставки провизии на позиции обнаружили вражеский дрон и увидели себя в его камере. Бойцы остановили автомобиль под деревьями и попытались сбить беспилотник, однако он взорвался примерно в метре от машины.

Об этом в Telegram сообщила Государственная пограничная служба Украины. Вражеский БПЛА военные обнаружили с помощью портативного детектора, на экране которого увидели видеосигнал с него.

Что известно

Пограничники показали процесс доставки провианта на позиции.

На видео с беспилотника бойцы увидели свой автомобиль и поняли, что находятся под наблюдением противника. Они быстро остановились под деревьями и попытались поразить дрон, но не попали.

Пограничники показали процесс доставки провизии на позиции.

В то же время противник также допустил ошибку: беспилотник взорвался примерно в метре от автомобиля. Убедившись, что машина не пострадала, пограничники продолжили движение к позициям.

Пограничники показали процесс доставки провизии на позиции.

Напомним, в Харьковской области пограничники бригады "Гарт" обезвредили российский беспилотник без применения стрелкового оружия. Боец использовал антидроновое ружье, которое создало радиопомехи и заблокировало связь между оператором и БПЛА. После этого дрон потерял управление, начал падать и взорвался.

На Южно-Слобожанском направлении операторы БПЛА пограничной бригады "Гарт" не допустили попыток российских войск прорвать государственную границу. Разведывательно-ударные группы бригады поражали транспорт и пехоту противника, а также средства огневой поддержки – танк, пушку, миномет и крупнокалиберный пулемет.

Как писал OBOZ.UA, операторы дронов-перехватчиков 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница" уничтожили 13 российских беспилотников – шесть "Гербер" и семь "Молний". В ГПСУ отмечали, что такие перехватчики используются для защиты украинского неба от вражеских БПЛА.

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