"Увидим более существенные результаты": эксперт объяснил, какое оружие помогает ВСУ умножить планы врага на ноль

Украинский военно-промышленный комплекс производит оружие отечественного производства, способное уничтожать объекты на территории государства-террориста. С помощью БПЛА и безэкипажных надводных лодок украинские войска могут умножить планы врага на ноль.

В будущем будут более существенные результаты, но сейчас ВСУ в большей степени испытывают БПЛА и способность российской противовоздушной обороны их перехватывать. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По словам майора, Вооруженные силы Украины работают сразу над несколькими направлениями. Чтобы поражать цели, которые находятся на расстоянии сотен километров, Украина обладает оружием, которое передают западные партнеры – крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp. Также ВСУ могут применять отечественные ракеты – "Нептуны" и другое оружие.

Для поражения целей на расстоянии тысячи и более километров ВСУ используют ударные дроны, которые сейчас производятся в большом количестве.

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"Это оружие, которое может работать на расстоянии тысячи и более километров. Как показал опыт, оно высокоточное и может поражать военные предприятия на территории РФ, аэродромы, крупные склады горюче-смазочных материалов и даже энергетические объекты, являющиеся частью ВПК России", – сказал Гетьман.

Он отметил, что сейчас Украина делает все, чтобы уничтожить планы государства-террориста России на многолетнюю войну. В этом нашим защитникам помогают, в том числе, безэкипажные надводные лодки, которые успешно поражают Черноморский флот РФ.

"Мы уже делаем все, чтобы умножить планы врага на ноль. Мы даже создали отдельный флот безэкипажных надводных лодок, которые могут поражать любой корабль. Недавние прилеты в Сочи, в Адлер, разрушение вертолетных площадок, думаю, существенный вред россиянам не нанесли, но поднялась паника, на болотах начался вой", – отметил майор.

При этом Гетьман подчеркнул, что теперешние атаки являются в большей степени испытанием БПЛА и способностей российской ПВО их перехватывать. Следующим этапом станет уничтожение штабов и других серьезных объектов россиян.

Напомним, в российском городе Сочи 1 октября беспилотник совершил атаку по площадке для вертолетов. Также в этот день БПЛА атаковал аэродром в Брянской области, там повреждено административное здание.

После взрывов в РФ 1 октября кремлевская топ-пропагандистка Маргарита Симоньян пожаловалась, что беспилотник упал напротив ее родового дома в Адлере (Сочи). Сторонница российского диктатора рассказала, что там живут ее родственники с детьми.

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