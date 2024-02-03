'Ужас для врага!' Украинские воины из горно-штурмового батальона показали высший пилотаж. Видео

Российские оккупационные войска продолжают нести значительные потери на войне в Украине. Настоящим ужасом для врага есть украинские защитники, устраивающие "горячий прием" путинской армии.

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Высший пилотаж по уничтожению оккупантов показали украинские воины из горно-штурмового батальона. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба подразделения.

"Мастерство пилотов ударной группы 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" - настоящий ужас для врага", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что 109-й отдельный горно-штурмовой батальон 10 ОГШБр "Эдельвейс" продолжает гнать врага с украинской земли, сжигая враждебные позиции, технику и личный состав.

Стоит отметить, что украинские защитники продолжают наносить урон российской оккупационной армии, эффективно уничтожая технику, личный состав и месторасположение врага. Для этого Силы обороны, среди прочего, используют FPV-дроны.

Воины 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины продемонстрировали удачную боевую работу по уничтожению вооружения оккупантов. В результате были уничтожены вражеские танк Т-90 "Владимир" и 120-мм миномет.

Как сообщал OBOZ.UA, дроны ВСУ эпически разгромили колонну российской бронетехники под Новомихайловкой в Донецкой области. Кремлевские "военкоры" потребовали "экстренных мер", заявив, что им "горько смотреть", как командование РФ бросает на штурм оккупантов без прикрытия с неба.

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