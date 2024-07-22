УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Ужасная боль": в Николаеве простились с 13-летним мальчиком, которого убила ракетным ударом Россия. Фото

Марина Лисничук
War
2 минуты
1,2 т.
'Ужасная боль': в Николаеве простились с 13-летним мальчиком, которого убила ракетным ударом Россия. Фото

В Николаеве 21 июля простились с Кириллом Дядюшко, погибшим в результате российского обстрела 19 июля. Жизнь 13-летнего мальчика оборвала вражеская ракета, которая попала посреди детской площадки.

Видео дня

Юный николаевец занимался народными танцами, был талантлив и строил планы на будущее. Фото с похорон опубликовал в Facebook центр журналистских расследований Nikcenter.

"Ужасная боль": в Николаеве простились с 13-летним мальчиком, которого убила ракетным ударом Россия. Фото

Проститься с Кириллом пришли его друзья, учителя, знакомые семьи и небезразличные жители города. Они приносили не только цветы, но и мягкие игрушки для мальчика, детство и жизнь которого отобрали российские военные преступники.

"Ужасная боль": в Николаеве простились с 13-летним мальчиком, которого убила ракетным ударом Россия. Фото

"Всегда веселый, креативный, творческий... Всегда принимал участие во всех художественных конкурсах. Ему навечно 13…" – отметили в Николаевской гимназии №10.

"Ужасная боль": в Николаеве простились с 13-летним мальчиком, которого убила ракетным ударом Россия. Фото

Кирилл учился там в седьмом классе, был участником коллектива "Украинский сувенир". Также мальчик выступал в ансамбле народного танца SOUVENIR.

"Ужасная боль": в Николаеве простились с 13-летним мальчиком, которого убила ракетным ударом Россия. Фото

"Наше Солнышко, ребеночек, который мечтал и так хотел жить, за что... Нет слов... ужасная боль, и огромная ненависть ко всему рус*кому", – отметили там.

"Ужасная боль": в Николаеве простились с 13-летним мальчиком, которого убила ракетным ударом Россия. Фото

Напомним: около 17:13 в пятницу, 19 июля, российские террористические войска нанесли удар по жилому кварталу Николаева авиаракетой Х-59. Произошло попадание в детскую площадку возле обычного дома: три человека были убиты, в том числе Кирилл.

"Ужасная боль": в Николаеве простились с 13-летним мальчиком, которого убила ракетным ударом Россия. Фото

По информации Telegram-канала "Николаевский Ванек", погибший мальчик не успел добежать до подъезда, чтобы спрятаться в укрытии, его "разорвало на части". Мама ребенка находилась в состоянии шока, с женщиной работали психологи ГСЧС.

"Ужасная боль": в Николаеве простились с 13-летним мальчиком, которого убила ракетным ударом Россия. Фото

По состоянию на утро 20 июля количество жертв этой российской атаки выросло до четырех человек. По меньшей мере 14 жителей пострадали. Кроме трех поврежденных домов, в городе разрушен детсад.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 10 июля, в одной из больниц столицы скончался маленький мальчик, ставший жертвой удара РФ по "Охматдету". В момент российского обстрела 8 июля он находился в критическом состоянии в отделении реанимации детской больницы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!