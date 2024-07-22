'Ужасная боль': в Николаеве простились с 13-летним мальчиком, которого убила ракетным ударом Россия. Фото

В Николаеве 21 июля простились с Кириллом Дядюшко, погибшим в результате российского обстрела 19 июля. Жизнь 13-летнего мальчика оборвала вражеская ракета, которая попала посреди детской площадки.

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Юный николаевец занимался народными танцами, был талантлив и строил планы на будущее. Фото с похорон опубликовал в Facebook центр журналистских расследований Nikcenter.

Проститься с Кириллом пришли его друзья, учителя, знакомые семьи и небезразличные жители города. Они приносили не только цветы, но и мягкие игрушки для мальчика, детство и жизнь которого отобрали российские военные преступники.

"Всегда веселый, креативный, творческий... Всегда принимал участие во всех художественных конкурсах. Ему навечно 13…" – отметили в Николаевской гимназии №10.

Кирилл учился там в седьмом классе, был участником коллектива "Украинский сувенир". Также мальчик выступал в ансамбле народного танца SOUVENIR.

"Наше Солнышко, ребеночек, который мечтал и так хотел жить, за что... Нет слов... ужасная боль, и огромная ненависть ко всему рус*кому", – отметили там.

Напомним: около 17:13 в пятницу, 19 июля, российские террористические войска нанесли удар по жилому кварталу Николаева авиаракетой Х-59. Произошло попадание в детскую площадку возле обычного дома: три человека были убиты, в том числе Кирилл.

По информации Telegram-канала "Николаевский Ванек", погибший мальчик не успел добежать до подъезда, чтобы спрятаться в укрытии, его "разорвало на части". Мама ребенка находилась в состоянии шока, с женщиной работали психологи ГСЧС.

По состоянию на утро 20 июля количество жертв этой российской атаки выросло до четырех человек. По меньшей мере 14 жителей пострадали. Кроме трех поврежденных домов, в городе разрушен детсад.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 10 июля, в одной из больниц столицы скончался маленький мальчик, ставший жертвой удара РФ по "Охматдету". В момент российского обстрела 8 июля он находился в критическом состоянии в отделении реанимации детской больницы.

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