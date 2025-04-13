Ужасный удар по Сумам: какие города Украины объявили День траура по жертвам российской атаки

Утром 13 апреля, в Вербное воскресенье, российские войска ударили баллистикой по Сумам, убив более 30 человек и ранив почти сотню гражданских украинцев. Из-за этого теракта в облцентре объявлены Дни траура, которые продлятся 14, 15 и 16 апреля.

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Постепенно к чествованию памяти безвинно убитых в Сумах людей приобщаются все больше украинских городов и целых регионов. OBOZ.UA рассказывает, где именно и когда объявили траур по погибшим.

Так, в Сумах из-за российской атаки траур продлится три дня подряд: на территории общины он объявлен 14, 15 и 16 апреля.

"На данный момент известно о более 30 погибших, среди которых двое детей. Почти 100 человек получили ранения. В Дни траура на административных зданиях, а также на сооружениях предприятий, учреждений и организаций будут приспущены Государственные Флаги Украины. На территории громады отменены развлекательные мероприятия, запрещено звучание развлекательной музыки в заведениях торговли, общественного питания и общественного транспорта", – объявили в Сумском горсовете в 15:51.

Едва ли не самым первым среди украинских городов Дни траура объявил город Конотоп на Сумщине.

"Сегодня, понедельник и вторник (13, 14 и 15 апреля. – Ред.) объявляю Днями Траура по жертвам московитской агрессии в Сумах", – написал в 13:07 городской городской голова Конотопа Артем Семенихин.

Объявлен траур также в Кривом Роге, который до сих пор приходит в себя от не менее жестокого теракта, совершенного российскими войсками.

"Суммы. Еще одно кровавое преступление российских террористов. Баллистикой по мирным людям... Уже известно о более 20 погибших и десятках раненых, среди них дети. Кривой Рог совсем недавно пережил и переживает до сих пор такую же боль, которую нельзя передать никакими словами. Завтра, 14 апреля, в знак солидарности с Сумами, в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим от рук российских убийц", – подчеркнул в 13:10 руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Спустя час стало известно, что соответствующее решение было принято и во Львове.

"Сегодня и завтра (13 и 14 апреля. – Ред.) во Львове в память за погибшими в Сумах украинцами будут приспущены государственные флаги на Ратуше и административных зданиях города. Сегодня в Сумах Россия убила 31 невинного человека, среди них — двое детей. Спасательная операция продолжается. Громада Львова выражает искренние соболезнования нашей дружественной громаде. Светлая память", – заявил в 14:06 городской голова Львова Андрей Садовый.

Почтить память жертв российского удара также в Киевской области.

"14 апреля на Киевщине будет объявлен День траура и приспущены государственные флаги. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Киевщина вместе с Сумами. Это наша общая боль и горе. Светлая память", – отметил врио начальника Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По состоянию на 16:06 стало известно, что почтить память погибших решили также в Харькове, который находится под постоянными атаками врага.

"Завтра (14 апреля. – Ред.) в Харькове, как и в ряде других городов Украины, будет объявлен День траура по погибшим в результате ракетного удара по городу Сумы. Наши соболезнования семьям погибших", – сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Напомним, около 10:15 в Вербное воскресенье, 13 апреля, российские войска нанесли удары по Сумам. По облцентру оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами – по некоторым данным, в кассетном снаряжении. В эпицентре поражения оказался троллейбус, на котором люди возвращались из церкви: в нем погибли практически все пассажиры.

По состоянию на 15.35 было известно, что пострадали 99 человек, среди которых есть дети. А в Минздраве в 15:00 сообщили о смерти одного из пострадавших в больнице, из чего следует, что количество жертв возросло до 33 человек.

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