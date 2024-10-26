Уже 28 октября в Курской области могут оказаться 5 тысяч военных КНДР - NYT

Страна-агрессор Россия якобы собирается до 28 октября перебросить в Курскую область, где Силы обороны Украины проводят операцию, около 5 тысяч военных КНДР. Речь может идти про солдат "элитного подразделения" Корейской народной армии.

Видео дня

Северокорейские войска начали прибывать на Курщину со среды, 23 октября, и, как ожидается, они будут участвовать в так называемом контрнаступлении армии РФ. Об этом пишет издание The New York Times с ссылкой на слова одного украинского и двух американских чиновников.

Военные КНДР еще не вступили в бой и пока не ясно, какую роль они будут играть на фронте, заявили собеседники журналистов.

"Какова бы ни была их роль, заявили чиновники, любой значительный контингент северокорейских войск позволит России держать больше своих сил на востоке Украины, где они смогут сосредоточиться на захвате как можно большей части украинской территории до наступления суровой зимней погоды", – говорится в материале.

СМИ пишет, что в среду первые военные прибыли в Курскую область, и с тех пор каждый день прибывают тысячи новых солдат. Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что к понедельнику ожидается сбор до 5 тысяч северокорейских солдат.

По его словам, эти войска являются частью элитного подразделения Корейской народной армии. Их переправляют из Владивостока транспортными самолетами Ил-76 на военный аэродром на западе РФ, а затем отправляют в зону боевых действий.

Пока остается непонятным будут ли отправлены дополнительные северокорейские войска для участия в боевых действиях на украинской территории. В настоящее время они концентрируются только в Курской области.

Издание также отметило, что северокорейские войска не воевали ни в одной войне с 1950-х годов, и есть вопросы о возможностях даже их элитных подразделений. Еще до того, как они выйдут на поле боя, им придется бороться с языковым барьером, незнакомой местностью и армейскими обычаями, которые могут сильно отличаться от их собственных.

Если их отправят на передовую в Курской области, им придется столкнуться с закаленными в боях украинскими бойцами, которых войска РФ не смогли вытеснить с момента начала их операции в августе 2024 года.

Эмиль Кастехельми, военный эксперт из финской Black Bird Group, считают, что солдаты КНДР могут не стать высокоэффективной боевой силой, если окажутся на фронте, однако это и не будет их главной задачей.

"Я не ожидаю, что они станут высокоэффективной боевой силой, если окажутся на фронте. Кто-то должен умереть на поле боя, и с точки зрения россиян, конечно, лучше, если этот кто-то не будет россиянином", – сказал он.

Отметим, что разведка Южной Кореи установила, что из КНДР в Россию прибыли 12 тысяч военных. Среди них – и подразделения сил специальных операций. А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 11 тысяч пехотинцев КНДР учатся на востоке России, чтобы воевать против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что северокорейские военные появятся на фронте уже 27-28 октября, поэтому мир должен решительно реагировать на этот "эскалационный шаг" уже сейчас.