Уже на фронте: армия РФ впервые 'засветила' северокорейский аналог 'Урагана'. Видео

Российские войска впервые "засветили" на фронте 240-мм реактивную систему залпового огня M1991 из Северной Кореи. Это подтверждает новое видео, на котором видно, как оккупанты устанавливают антидроновую защиту на эту установку.

Видео дня

Об этом пишет профильное издание defence-ua.com. M1991 – северокорейский аналог советского "Урагана", способный стрелять неуправляемыми и "высокоточными" снарядами на расстояние до 60 км.

Машина имеет 22 направляющих и боеголовки весом около 90 кг. Ранее в КНДР демонстрировали ее как один из самых современных образцов ракетной артиллерии.

По информации ГУР, РФ уже получила от КНДР около 120 таких установок и планирует получить еще столько же. Кроме M1991, россияне ранее получили РСЗО M1989, стреляющие 170-мм боеприпасами.

Напомним, страна-террорист Россия продолжает получать от КНДР вооружение для продолжения агрессии против Украины. Помимо реактивных систем залпового огня и миллионов боеприпасов Пхеньян передал путинским войскам ракетные установки М1991.

Россия по состоянию на конец ноября получила от Северной Кореи более 100 ракет KN23. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в этих ракетах есть западные компоненты.

Как сообщал OBOZ.UA, несколькими днями ранее в ГУР заявили, что Северная Корея с 3 октября 2023 активно передает военную технику России КНДР уже предоставила агрессору более 100 артиллерийских систем и как минимум такое же количество баллистических ракет малой дальности типа KN23/24.

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