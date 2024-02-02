Уже выполняет боевые задания на Донбассе: в МВД показали новую бригаду Гвардии наступления 'Помста'. Видео

В пятницу, 2 февраля, в Министерстве внутренних дел Украины показали работу вновь бригады Гвардии наступления "Помста". Отмечается, что ее сформировали из бойцов героического Луганского пограничного отряда.

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Видео опубликовал глава ведомства Игорь Клименко. По словам чиновника, более 250 бойцов бригады отмечены государственными наградами.

"Титаническая работа и ожесточенные бои по всей линии фронта – таков был первый год от создания для бригад Гвардии наступления. Сегодня их уже 10. Воины легендарного Луганского пограничного отряда теперь имеют свою бригаду – "Помста".

По словам Игоря Клименко, исправные и храбрые бойцы "давали врагу по зубам" еще с 2014 года. Они участвовали в самых ожесточенных боях. За Бахмут, Кременную, Лиман, Попасную, Рубежное, Северодонецк, Северск. Более 250 бойцов бригады отмечены государственными наградами. Пять военнослужащих отряда – Герои Украины.

"Сейчас "Помста" выполняет боевые задания на Бахмутском и Лиманском направлениях. Продолжает уничтожать и вытеснять врага с нашей земли. И обязательно выйдет на государственные рубежи, вернет украинский флаг к родной Луганщине. Мы верим в вас, воины! Враг не избежит мести", – написал глава МВД.

Как сообщалось ранее, Гвардия наступления наращивает силы. На базе Луганского пограничного отряда Госпогранслужбы, который отличился, в частности, во время обороны Луганска еще в 2014 году, сформирована бригада с красноречивым названием "Месть".

Кроме того, бойцы Гвардии наступления показали успехи на фронте. В частности, в ГПСУ опубликовали видео поражение дронами вражеской техники и блиндажа.

Также сообщалось, что снайперы ССО уничтожили вражеских разведчиков в Херсонской области. Российскую разведгруппу воины заметили ночью.