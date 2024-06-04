В аэропорту Москвы в ожидании фильтрации скончались четверо украинцев: что известно

В течение 2024 года по меньшей мере четверо граждан Украины умерли в аэропорту "Шереметьево" в Москве. Из-за "фильтрационного центра" на его территории люди вынуждены ждать в очередях по 15-27 часов.

Об этом сообщила в Facebook "Восточная Правозащитная группа". Там отметили, что "фильтрацию" проходят все рейсы, где есть граждане Украины.

"Практически 60-70% граждан Украины депортируют, не давая им возможности проехать на оккупированную территорию. Для прохождения фильтрации люди вынуждены стоять 15-27 часов", – говорится в сообщении.

Ссылаясь на показания очевидцев, правозащитники сообщили, что все умершие были пожилыми людьми.

Напомним, в ЦНС сообщили, что недавно на территории РФ началось масштабное строительство фильтрационных лагерей под видом детских пионерских лагерей. Такие лагеря оккупанты строят в Поволжье. Быстровозводимые модульные домики там, которые фактически являются бараками, будут вмещать сотни людей.

Следует напомнить, что Россия строит систему фильтрационных лагерей с самого начала своей оккупации Украины. В таких зонах людей проверяют на лояльность оккупационным властям.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Одна из российских волонтеров, которая помогала украинцам в Ростовской области, рассказала, как живут люди в фильтрационных лагерях. У них нет даже элементарных средств гигиены и вынуждены получать российские паспорта.

– В ISW сообщили, что российские террористы продолжают депортировать детей из Украины на территорию РФ. Более того, захватчики практикуют изменение имен и мест рождения депортированных детей.

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