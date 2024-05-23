В России строят фильтрационные лагеря для украинцев – ЦНС

Страна-террорист Россия продолжает депортацию и фильтрационные мероприятия в отношении украинцев. Недавно на территории РФ началось масштабное строительство фильтрационных лагерей под видом детских пионерских лагерей.

Такие лагеря оккупанты строят в Поволжье. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации ЦНС, быстромонтажные модульные домики, которые по факту представляют из себя бараки, будут вмещать сотни человек. Стоит отметить, что руководство страны-террориста России выстраивает систему фильтрационных лагерей с самого начала своей оккупации Украины.

В таких зонах людей проверяют на лояльность оккупационным властям. Также захватчики пытаются создать базу данных жителей оккупированных территорий.

В последнее время на временно подконтрольной оккупационным войскам территории Украины наблюдается усиление фильтрационных мер. Особо жесткие проверки наблюдаются в южных регионах Украины.

Напомним, российские террористы продолжают депортировать детей из Украины на территорию РФ. Более того, захватчики практикуют изменения имен и мест рождения депортированных детей.

Ранее сообщалось, что государство-террорист Россия заставило почти три миллиона украинцев получить так называемые паспорта РФ. При этом людей, которые отказались от фейковых документов, агрессор будет считать "иностранными гражданами или лицами без гражданства".