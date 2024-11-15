В 'Армия+' теперь можно подать рапорт на смену места службы: как это работает

С 15 ноября в приложении Армия+ начала работу функция перевода в другое подразделение для военнослужащих. Теперь украинские воины могут подать рапорт на смену места службы в режиме онлайн, потратив на это до 15 минут времени.

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О запуске новой функции сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Он также рассказал, что необходимо знать, чтобы воспользоваться возможностью.

Как и обещал несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский, с 15 ноября в Армии+ заработала функция подачи рапорта на смену места службы.

"Теперь военнослужащие Вооруженных Сил могут быстро и без лишней бюрократии подать рапорт на перевод в другую часть. Процесс максимально удобен и занимает всего около 15 минут", – отметил Умеров.

Он также рассказал, что военнослужащему, желающему воспользоваться возможностью, понадобится военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от части, куда военный планирует перевод. Дополнительно может потребоваться вывод ВЛК для переводов из-за состояния здоровья.

Согласие командира части и его Армия ID для подачи рапорта не нужны, запрос автоматически будет направлен в Кадровый центр ВСУ, где его обязаны рассмотреть в течение 72 часов.

"В отдельных случаях Кадровый центр напрямую обращается к командирам воинских частей за согласованием. В частности, для перевода между тыловыми или между боевыми бригадами. Также согласование нужно, если военный является офицером или занимает офицерский пост", – добавил министр обороны.

Если подавший рапорт военнослужащий получает отказ в переводе, в приложении Армия+ обязательно будут указаны четкие причины отказа. В частности, перевестись не смогут те воины, которые в своей воинской части прослужили менее 6 месяцев или уже переводившиеся по собственной инициативе менее чем за год до подачи нового рапорта.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в переводе в другую воинскую часть по инициативе военнослужащего определен Постановлением Кабинета Министров Украины от 12.11.2024 №1291. Это же постановление описывает порядок реализации экспериментального проекта по усовершенствованию механизма перемещения военнослужащих между воинскими частями Вооруженных сил по их инициативе.

Право на перевод в другую воинскую часть по собственной инициативе имеют:

военнослужащие, которые проходят службу в воинских частях тылового и оперативного обеспечения, высших военных учебных заведениях, учебных (учебно-тренировочных) центрах (частях), ТЦК, воинских частях резерва, а также в других воинских частях Вооруженных сил, не принадлежащих к военным частям боевого состава войск, всех родов (видов) войск (сил) Вооруженных сил, желающих быть перемещенными для дальнейшего прохождения воинской службы в воинских частей боевого состава войск ВСУ;

вышеперечисленные лица, желающие быть перемещенными для дальнейшего прохождения военной службы в другие воинские части Вооруженных сил, не принадлежащих к воинским частям боевого состава;

военнослужащие, которые проходят службу в воинских частях боевого состава войск всех родов (видов) войск (сил) Вооруженных сил, которые хотят перевестись в другие воинские части боевого состава;

военнослужащие, которые проходят службу в воинских частях всех родов (видов) войск (сил) Вооруженных сил, которые по заключению ВЛК пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны, но не назначены в своих воинских частях на должности, соответствующие заключению ВЛК, и желают быть перемещенными для дальнейшего прохождения воинской службы в другую воинскую часть.

"Услуга создана для упрощения процесса перевода и стала возможной благодаря сотрудничеству Минобороны, ВСУ и общественных организаций. Более сильная армия — более сильная страна!" – резюмировал Умеров.

Напомним, о постановлении правительства, запустившем экспериментальный проект по усовершенствованию механизма перевода военнослужащих, 12 ноября рассказал президент Зеленский. Он также сообщил, что подать соответствующий рапорт и получить ответ не позднее чем через трое суток, украинские воины смогут с помощью приложения Армия+ уже с 15 ноября.