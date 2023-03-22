В Бахмуте продолжаются ожесточенные бои, войска РФ наступают на Авдеевку: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте и на оккупированных территориях

На 392 сутки войны оккупационные войска РФ продолжают вооруженную агрессию против Украины, сосредоточив основные усилия для полного захвата Донецкой и Луганской областей в пределах административных границ. Самые ожесточенные бои продолжаются в южной и северной части Бахмута.

Видео дня

Об этом говорится в оперативном возведении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованном вечером 22 марта. Оккупанты предпринимают попытки наступать на Авдеевку.

Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Также враг проводил наступательные действия на Авдеевском направлении с целью установления контроля над Авдеевкой и Марьинкой.

За сутки противник нанес ракетный удар по Запорожью, в результате чего 2 российские ракеты попали в жилой многоэтажный дом, есть погибшие и раненые среди гражданских граждан. Также враг нанес 41 авиационный удар. В частности, оккупанты использовали 21 БпЛА типа "Шахед-136" из Брянской области российской федерации, 16 из этих дронов были сбиты.

В результате ударов враждебных БпЛА, россияне поразили территорию общежития профессионального колледжа в Ржищеве на Киевщине, погибли и ранены среди гражданских граждан, а также поврежден объект гражданской критической инфраструктуры на Житомирщине. Также захватчики совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на разных направлениях 22 марта была такой:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок противника не выявлено. Российское руководство продолжает использовать инфраструктуру республики Беларусь для подготовки своих войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка, Михальчина Слобода Черниговской области; Атинское, Волфино и Поповка Сумской области и Басовое, Стрелечья, Глубокое и Волчанск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Белогоровка – Луганской, а также Колодцы и Верхнекаменское в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, однако его наступательный потенциал снижается. Противник не прекращает попыток захватить город, утрачивая значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Богдановка и Предтечино. Вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам вблизи линии столкновения, среди них – Васюковка, Миньковка, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа – успеха не имел. Вражеские обстрелы подверглись в частности, Авдеевка, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпилское, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, а также Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка, Днепровский и город Херсон.

Российская преступная власть продолжает меры по принудительной паспортизации населения временно оккупированных и занятых территорий Украины. Так, в населенных пунктах Херсонской области российская оккупационная так называемая "власть" угрожает местным жителям с апреля прекратить выплачивать пенсию в случае отсутствия российского паспорта.

В то же время в Старобельском профессиональном колледже Луганского национального аграрного университета проводилось собрание преподавателей, которое выражало недовольство принудительной паспортизацией педагогического состава, из-за указания оккупационного так называемого "руководства" учебного заведения до 1 июня всем работникам колледжа получить паспорт гражданина российской федерации. Преподавателям не дают возможности уволиться по собственному желанию. Оккупантами были приняты меры по силовому разгону и прекращению собрания.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Сил специальных операций ВСУ вместе с подразделениями Сил обороны в районе Бахмута ликвидировали группу оккупантов и состав боеприпасов. Операторы ССО провели аэроразведку, а артиллеристы сил обороны точным огнем уничтожили врага.

Ранее сообщалось, что украинские воины зрелищно уничтожили опорный пункт врага на Купянском направлении. Были ликвидированы оккупанты и их БК, накопленный на "опорнике".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!