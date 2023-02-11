В Бахмуте украинские пограничники сбили еще один вражеский самолет: попали из ПЗРК. Видео

Украинские пограничники в районе Бахмута Донецкой области сбили вражеский самолет, предположительно Су-25. Попали по российской "птичке" из ПЗРК.

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Подбитый самолет загорелся и упал, катапультирования пилота не замечено. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"В битве за Бахмут пограничники сбили еще один вражеский самолет. Воздушную цель, вероятно штурмовик Су-25, уничтожил расчет ПЗРК пограничного подразделения. От попадания ракеты "птичка" задымилась и начала снижаться. Самолет разбился, катапультирование пилота наши защитники не увидели", – отмечено в сообщении.

Как отметили в ГПСУ, за эту неделю это уже второй российский штурмовик, приземленный пограничниками.

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