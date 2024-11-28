В Белом доме заверили, что не планируют предоставлять Украине ядерное оружие – Neewsweek

Угрозы российского диктатора, в том числе об атаке "Орешником", привели к усилению разговоров эскалации конфликта. Впрочем, Соединенные Штаты Америки не планируют "предоставлять Украине ядерное оружие".

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Об этом пишет Newsweek. Издание ссылается на комментарий неназванных представителей Белого дома.

"Сейчас многие политики говорят о ядерной войне, потому что конфликт между США и их союзниками по НАТО и Россией из-за войны в Украине обостряется", – говорится в материале.

Толчком к этому стало и то, что Путин недавно подписал обновленную ядерную доктрину. В ней подчеркивается, что Россия будет прилагать "все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы" и цель предотвратить эскалацию напряженности между государствами, которая может привести к "военным конфликтам, в том числе ядерным".

После этого начались слухи о том, что Соединенные Штаты могут вернуть Украине ядерное вооружение.

На днях слова президента Владимира Зеленского о том, что безопасность Украины может обеспечить либо НАТО, либо ядерное оружие, вызвали большой резонанс. Российская пропаганда вообще забилась в истерике, что мы готовим мифическую "грязную бомбу". О том, какое ядерное оружие имела Украина после распада СССР, почему его потеряла и может ли "восстановить", читайте в материале OBOZ.UA.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин восхвалял баллистическую ракету "Искандер" и гиперзвуковые комплексы России, не имеющие аналогов в мире. Также он заявил, что Россия якобы производит в десять раз больше ракет, чем все страны НАТО.

Напомним, что Россия "категорически отвергает" любую заморозку войны в Украине. Кремль настаивает на ультиматуме, ранее выдвинутом российским диктатором Владимиром Путиным. В Москве утверждают, что о прекращении огня говорят якобы исключительно на Западе, и только потому, что "РФ полностью владеет инициативой на фронте". Однако РФ не заинтересована в прекращении огня в Украине.

В четверг, 28 ноября, стало известно о том, что страна-агрессор Россия может в эти сутки нанести удар по Киеву межконтинентальной ракетой "Орешник". Об этом намекнул российский диктатор Владимир Путин, заявив, что "сегодня в течение дня все возможно".

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