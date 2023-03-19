В Бердянске подорвали жилье предателя Украины: по его доносам производились аресты работников мэрии. Фото

За измену Украины поплатился очередной коллаборант по оккупированной части Запорожской области. В Бердянске неизвестные мстители устроили подрыв жилья местного предателя Сергея Гиренко.

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Бывший работник исполкома Бердянского горсовета после начала российской оккупации одним из первых перешел на сторону захватчиков: организовывал аресты сотрудников мэрии и заставлял частных предпринимателей Бердянска работать на захватчиков. Об этом сообщает издание "Бердянск сегодня".

Ссылаясь на собственные источники, журналисты канала сообщили о причинах взрыва, произошедшего в Бердянске 19 марта.

"По имеющейся у нас информации, последствиями нещадного взрыва в микрорайоне Колония, который слышал Бердянск, стало уничтожение жилья одного из местных коллаборантов. Предатель - Гиренко Сергей,до перехода на сторону врага работал в Бердянском исполкоме в должности обычного специалиста отдела информационно-коммуникации. После оккупации города - один из первых перешел работать на оккупантов, разделяя пророссийские взгляды. Активно агитировал других сотрудников исполкома идти работать на оккупантов. Угрожал и сдавал своих", - отмечает издание.

В частности, в "послужном списке" коллаборанта – написание доносов на сотрудников горсовета. По доносам Гиренко оккупанты начинали давить на людей с целью принудить их к сотрудничеству и работе в оккупационной администрации. Также предатель активно участвовал в принуждении городского бизнеса к работе на российских захватчиков.

Гиренко происходит из семьи педагогов. До начала полномасштабной агрессии РФ отец предателя, Валерий Гиренко, работал учителем химии, а мать Виктория преподавала биологию в 16 школе Бердянска. Впрочем, наличие высшего образования не добавило родителям коллаборанта ни ума, ни совести. По данным издания "вся семья активно болела за русских, агитировали за референдум, поэтому действиям сынишки давали самую высокую оценку"

Оба были уволены с работы местным отделом образования еще летом 2022 года.

Желание предателя выслужиться перед новыми "хозяевами" не осталось незамеченным. С весны 2022 года он фигурирует как подозреваемый по делу о государственной измене, возбужденном по материалам СБУ.

Теперь же, в "вознаграждение" за совершенное, предатель лишился еще и жилья.

При этом российские оккупанты очень сильно пытаются скрыть факт происшествия.

"Оккупанты не хотят обнародовать эту информацию, поскольку по их версии партизанского движения в городе больше нет. К тому же им и так сейчас очень трудно сдерживать панические настроения среди коллаборантов. Уже никто не сомневается, что РФ здесь не навсегда. Сейчас главный вопрос - как и когда бежать. Пока проверить информацию о последствиях кармы нет возможности, поскольку микрорайон усиленно патрулируется оккупационными военными", – добавили журналисты.

Напомним, также стало известно о ликвидации "командира ППС РФ" на оккупированной части Херсонщины. 17 марта неизвестные взорвали автомобиль местного предателя (им, вероятно, является Сергей Москаленко, причастный к созданию одного из крупнейших в регионе застенков. Там пытали гражданских украинцев и военнопленных).

В российском Следкоме также заявили, что в результате взрыва пострадали жена и совершеннолетняя дочь предателя. По меньшей мере, одна из них также, по данным местных каналов, работала в оккупационных "органах власти".