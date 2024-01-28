В Бердянске раздались мощные взрывы: оккупанты утверждают о 'работе ПВО'

К вечеру 28 января в микрорайоне Колония временно оккупированного Бердянска в Запорожье прогремели взрывы. Россияне заявили о работе противовоздушной обороны.

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Об этом сообщили Telegram-каналы. Украинский мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что громко было по меньшей мере в двух районах города, причем взрывы раздавались с разницей в час.

"В течение последнего часа бердянцы сообщают о звуках взрывов, а оккупанты придумывают версии о ПВО. А мы знаем, какое "высокоточное" ПВО у оккупантов. Ждем подробностей и подтверждений от военных", – отметила в Telegram начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

Напомним, 13 января в Бердянске также побывала "бавовна". В этом захваченном городе в Запорожье люди сначала видели в небе дым, а затем слышали громкие взрывы. По словам местных активистов сопротивления, события разворачивались в центре города вблизи оккупационной "комендатуры".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 27 января взрывы прогремели во временно оккупированном Севастополе. Развожаев заявил будто бы это были военные тренировки со стрельбой из гранатометов расчетов противоподводного диверсионного обеспечения (ППДО).

– 24 января россияне пожаловались на взрывы на военном полигоне в оккупированном Иловайске Донецкой области. В результате атаки, в которой оккупанты обвинили ВСУ, есть погибшие и раненые солдаты РФ.

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