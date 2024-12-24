В Бердянске взорвалось и сгорело авто, на котором передвигался глава оккупационного совета: пострадавшего забрала скорая. Фото

Во вторник, 24 декабря, в оккупированном Бердянске взорвался и сгорел автомобиль, на котором передвигался председатель оккупационного совета Василий Нечет. Пострадавшего забрала скорая.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. Коллаборант перешел на сторону россиян после оккупации города.

"Сегодня утром в Бердянске по улице Европейская во дворе дома взорвалась и сгорела полностью машина. Пострадавшего от взрыва забрала скорая помощь. Предварительно на автомобиле передвигался председатель оккупационного совета Василий Нечет. До оккупации города Василий Нечет заведовал домом культуры "Нефтехимик". После оккупации перешел на сторону врага, брал активное участие в становлении оккупационных властей", – говорится в сообщении.

Андрющенко добавил, что Нечет вступил в ряды политической партии "Единая Россия" и был назначен председателем оккупационного совета.

Национальная полиция Украины подозревает предателя в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УК Украины – коллаборационная деятельность.

"Святвечер начался с рассвета. Не для мраZоты. Хорошо", – подытожил советник городского головы Мариуполя.

Детали происшествия уточняются.

Напомним, 2 октября в Бердянске взорвали автомобиль с судьей-предателем Виталием Ломейко. От машины осталась кучка железа, а предатель погиб. Известно, что Ломейко был причастен к репрессиям украинцев в оккупации и военных преступлениях россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Донецке 9 декабря утром взорвался автомобиль, принадлежавший Сергею Евсюкову, бывшему начальнику Еленовской колонии, где россияне организовали теракт против пленных украинских военных. В результате взрыва Евсюков погиб, а его жена потеряла ногу.

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