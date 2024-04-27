В боях за Украину на Донбассе погиб журналист Андрей Топчий. Фото

В боях за Украину погиб еще один воин-журналист. Андрей Топчий в свое время работал в разных изданиях, оружие в руки для защиты родной земли он взял задолго до начала полномасштабного вторжения.

Свой последний бой мужчина, которому отныне и навсегда останется 38 лет, принял под населенным пунктом Работино Запорожской области. О гибели Героя рассказали его коллеги из "Телеграфа".

"Много мужественных украинцев пали в боях за независимость от агрессора. К сожалению, пополнил их ряды и бывший журналист "Телеграфа" Андрей Топчий. Ему теперь навсегда 38 лет. Андрей Топчий был журналистом, и война для него началась еще в 2014 году. Он обладал обостренным чувством справедливости, из-за чего очень близко к сердцу воспринимал все политические разногласия и распри украинцев", – говорится в сообщении издания.

Коллега погибшего журналиста, Елена Смирнова, отметила: воевать за родную землю он начал еще десять лет назад – тогда, когда большинство украинцев о войне не задумывалось и считало ее чем-то далеким и полуреальным. Воевал он "с перерывами на журналистику".

"Склоняю голову и благодарю, коллега... 20 апреля во время выполнения боевого задания в Запорожской области возле села Работино, защищая Украину от российских захватчиков, погиб журналист, военнослужащий ВСУ, боевой медик стрелкового батальона Андрей Топчий. Андрей Топчий пошел защищать Украину еще в В 2014 году. С перерывами на журналистику (Андрей несколько лет работал в газете fakty.ua) воевал за Украину 10 лет и погиб как воин — на поле боя 38 лет", – отметила она.

В "Фактах" также рассказали, что на страницах издания Андрей Топчий публиковал глубокие интервью с историками, которые предупреждали о том, что рано или поздно агрессия РФ против Украины неизбежна. Более того: сам он, историк по специальности, предостерегал о том, во что выльется нежелание РФ видеть в Украине независимое государство, задолго до начала войны.

Коллеги Топчия из изданий, где он работал, сообщили, что прощание с воином-журналистом состоится 27 апреля в 14:00 на Аллее героев на Лесном кладбище в Киеве.

"Мать Андрея, Ларису Топчий, можно поддержать переводом на карточку "ПриватБанка": 4731 2196 4862 4355", - обратились к неравнодушным украинцам в "Фактах".

Напомним, накануне стало известно, что с полученных ранений скончался полковник полиции из Харькова Александр Иванов. Он попал под обстрел россиян 4 апреля.

Также сообщалось, что на фронте погиб военный из Киевской области Евгений Томчаковский. Ему было 38 лет.