Армия Великобритании потенциально не смогла бы вести полномасштабную войну с Российской Федерацией дольше двух месяцев. У Вооруженных сил Соединенного Королевства есть проблемы с оружием.

Об этом заявило издание The Telegraph со ссылкой на руководителя штаба обороны страны генерал-лейтенанта Роба Маговена. Когда бывший младший министр обороны Марк Франсуа заявил, что Британия "не сможет сражаться с армией Путина дольше нескольких месяцев в полномасштабной стрелковой войне, потому что у нас нет боеприпасов и запасов техники для этого", Маговен признал, что это так.

Он также сообщил о нехватке у британских Вооруженных сил ресурсов, которые нужны для потенциальной обороны в войне. Это, как отметил генерал-лейтенант, выливается в "оперативные риски".

"Мы ясно дали понять, что сумма денег, которую мы тратим на боеприпасы сейчас... не соответствует – во всех отраслях – угрозам, с которыми мы сталкиваемся", – сказал Маговен, выступая перед членами парламента в комитете по обороне.

Военный подчеркнул: государству необходимо выделять больше денег на интегрированную противовоздушную ракетную оборону.

В то же время министр обороны страны Грант Шаппс отметил: любой подобный конфликт будет вестись вместе с союзниками по НАТО, а не только Великобританией.

Как писал OBOZ.UA:

– На минувшей неделе Великобритания объявила, что выделит новый пакет военной помощи в рамках Международного фонда для Украины. Его стоимость составит 60 миллионов фунтов стерлингов (около 75,5 миллиона долларов).

– Ранее глава МО Британии Грант Шаппс отметил: Черное море стало опасным для российского флота, "хотя раньше это было невозможно представить".

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