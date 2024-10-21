В Брянске остановил работу завод микроэлектроники: связывают с ночными атаками беспилотников

В понедельник, 21 октября, стало известно о том, что в Брянске (РФ) приостановил работу завод микроэлектроники. Это произошло из-за нарушений энергоснабжения и прерванных технологических цепочек.

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Такое заявление было опубликовано пресс-службой предприятия. Там связывают прекращение производства с ночными атаками беспилотников.

"В результате атаки на производственные и административные корпуса завода нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой. Также были прерваны технологические производственные цепочки", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что все необходимые службы, учитывая свои возможности, принимают участие в ликвидации последствий взрывов и пожаров. Впрочем, непонятно, о какой именно атаке идет речь в сообщении: новой или той, которая произошла несколько дней назад.

Следует добавить, что именно это вражеское предприятие производит детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".

Напомним, что в ночь на 19 октября украинские дроны атаковали территорию Брянской области РФ. Одной из целей БПЛА могло быть одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России "Кремной Эл".

Примечательно, что завод Кремный Эл неоднократно находился под атакой украинских БПЛА. В сентябре 2023 года завод "Кремный Эл" в Брянске в третий раз подвергся атаке беспилотников. Дым от горения предприятия был виден за многие километры.

В конце 2023 г. в российском Брянске снова был атакован радиозавод "Кремной Эл", где производят детали для российского вооружения. Местные власти тогда традиционно рапортовали о "работе ПВО".

19 октября в Брянской области РФ пожаловались на атаку украинских дронов. В частности, громкие взрывы слышали жители областного центра, они также писали в соцсетях о вспышках.

Ранее в сети появились новые спутниковые снимки последствий удара по составу БК в Брянской области. По 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны РФ в городе Карачев на Брянщине удар был нанесен 9 октября. Там, кроме прочего, россияне хранили боеприпасы из КНДР и КАБ.