В Брянской области КАМАЗ с военными взорвался на собственной мине: водитель решил сократить путь. Фото
Российские оккупанты подорвались на собственной мине в Брянской области. КАМАЗ, полный военных, наехал на снаряд.
Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". В результате трое военнослужащих РФ получили ранения, один – в тяжелом состоянии (чтобы смотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Ещё один инцидент с подрывом на собственной мине произошел на территории Брянской области", – говорится в сообщении.
Автомобиль с мобилизованными военнослужащими РФ ехал неподалеку от приграничной зоны.
"Видимо, водитель спешил и решил "срезать" путь через минное поле. В результате "КАМАЗ" подорвался на мине. В машине находилось 6 военнослужащих ВС РФ. Трое получили ранения, один в тяжелом состоянии", – добавили в источнике.
Инцидент произошел в начале февраля 2023 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России мобилизованные продолжают самоликвидироваться, не доезжая до фронта. Очередной такой случай произошел в приграничной зоне Валуйского района Белгородской области, где четверо операторов БПЛА из ВС РФ подорвались на установленной российскими же войсками мине.
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