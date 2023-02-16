В Брянской области КАМАЗ с военными взорвался на собственной мине: водитель решил сократить путь. Фото

Российские оккупанты подорвались на собственной мине в Брянской области. КАМАЗ, полный военных, наехал на снаряд.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". В результате трое военнослужащих РФ получили ранения, один – в тяжелом состоянии (чтобы смотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Ещё один инцидент с подрывом на собственной мине произошел на территории Брянской области", – говорится в сообщении.

Автомобиль с мобилизованными военнослужащими РФ ехал неподалеку от приграничной зоны.

"Видимо, водитель спешил и решил "срезать" путь через минное поле. В результате "КАМАЗ" подорвался на мине. В машине находилось 6 военнослужащих ВС РФ. Трое получили ранения, один в тяжелом состоянии", – добавили в источнике.

Инцидент произошел в начале февраля 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России мобилизованные продолжают самоликвидироваться, не доезжая до фронта. Очередной такой случай произошел в приграничной зоне Валуйского района Белгородской области, где четверо операторов БПЛА из ВС РФ подорвались на установленной российскими же войсками мине.