В Брянской области пожаловались на атаку дронов: говорят, что ранены пограничники

В Брянской области РФ пожаловались на атаку беспилотников, в результате которой якобы ранены 4 пограничника. Событие произошло днем, 29 марта.

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Об этом сообщает российский Telegram-канал. По его информации, пострадавших среди мирного населения нет.

"Четверо российских пограничников госпитализированы в медучреждения в результате украинских атак на Брянскую область за 29 марта", – говорится в сообщении.

В РосСМИ отметили, что днем беспилотник якобы нанес удар по позициям пограничников вблизи села Курковичи в Стародубском районе, в результате чего один человек получил ранения. Также БПЛА атаковали место дислокации военнослужащих ПУ ФСБ в районе села Сушаны Климовского района, где пострадали двое пограничников.

Еще один сотрудник пограничного управления получил ранения в районе села Новые Юрковичи того же района.

"Пострадавших среди мирных жителей нет, местные власти о раненых военных не сообщают", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 22 марта в Самарской области РФ произошла очередная дроновая атака. Целью БПЛА стало предприятие по производству взрывчатых веществ "Промсинтез" в Чапаевске. По информации местных чиновников, все беспилотники якобы были уничтожены противовоздушной обороной.

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