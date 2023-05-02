В Брянской области пожаловались на 'бавовну': в результате атаки дронов есть раненые среди военных РФ

В Брянской области РФ 30 апреля прозвучала новая "бавовна". В результате ударов беспилотников были ранены трое военных из армии захватчиков.

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Об атаке беспилотника в районе села Сушаны Климовского района сообщают российские Telegram-каналы. В результате взрыва в районе осколочные ранения получили 29-летний и 44-летний оккупанты. Оба солдата госпитализированы в Брянскую областную больницу.

В этот же день состоялась "бавовна" и в селе Валуец Почепского района РФ. В результате атаки беспилотника был ранен 35-летний захватчик, получивший травмы грудной клетки, бедра и голени.

Напомним, что в ночь на 30 апреля прогремели взрывы во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. По неподтвержденной информации, "бавовна" посетила российских захватчиков в железнодорожном депо и на СТО.

Как сообщалось ранее, во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье второй раз за день 27 апреля состоялась "бавовна". Взрыв раздался на улице Гризодубовой, 48, где проживают местные коллаборанты Наталья и Роман Доломаны.

В ВСУ объяснили, почему РФ заводит в Бахмут десантников. Как сообщается, наемники ЧВК "Вагнер" до сих пор не оставляют попыток захватить город, однако их осталось очень мало.

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