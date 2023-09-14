В бухте Севастополя снова раздались взрывы: оккупанты выдали объяснения

Во временно оккупированном Крыму в четверг, 14 сентября, в очередной раз раздались взрывы. Громко было в бухте Севастополя.

Российские оккупанты уже поспешили издать абсурдное объяснение. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Чп/Севастополь".

Так, местные жители начали жаловаться, что в районе бухты слышны взрывы и стрельба.

Оккупационные власти заявили, что в бухте происходит "профилактическое гранатометание".

"Громкие звуки в центре города – это флот проводит профилактическое гранатомета в пользу ППДО", – отметили гауляйтеры Севастополя.

Напомним, ночью 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию у временно оккупированной Евпатории на территории Крыма. По ее результатам был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд. дол. США.

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Накануне "бавовна" побывала во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма. Там попадание пришлось по судоремонтному заводу оккупантов, вспыхнул пожар. Это предприятие, расположенное на Корабельной стороне Севастополя, является основной площадкой для постройки и ремонта судов Черноморского флота РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два находящихся на ремонте корабля ", - заявили в минобороны РФ.

Как пишут росСМИ, предварительно, в результате атаки два человека погибли и 26 пострадали из-за ракетной атаки ВСУ на Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе. Все они – сотрудники завода.

Также сообщается, что на территории завода повреждены два судна : дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и крупный десантный корабль "Минск", они вспыхнули. Оба судна находились на ремонте в сухом доке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Издание Sky News сообщило, что во время ночной атаки на Севастополь 13 сентября Украина ударила по кораблям Черноморского флота РФ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате были повреждены два корабля ЧФ РФ.

– Атака на Севастополь ожидаемо вызвала истерику у российских пропагандистов. В частности, известный кремлевский ведущий Владимир Соловьев возмутился и призвал атаковать ответные западные объекты, производившие ракеты, которые применила Украина.

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