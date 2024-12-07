В Буковине взрывотехники обезвредили неразорванную боевую часть российской ракеты Х-101. Фото

В Черновицкой области взрывотехники обнаружили неразорванную боевую часть российской крылатой ракеты Х-101. Ее уничтожили методом контролируемого подрыва.

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Об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в Национальной полиции. Также были опубликованы фото обезвреживания опасной находки.

По словам правоохранителей, взрывотехники полиции Буковины обнаружили боевую часть ракеты в Днестровском районе при обследовании зоны падения обломков сбитой цели.

Специалисты подготовили всю необходимую технику и уничтожили фрагмент вражеской ракеты в результате контролируемого подрыва.

В Нацполиции подчеркнули, что в случае обнаружения боеприпасов, частей ракет, снарядов, дронов или других взрывоопасных или подозрительных предметов категорически запрещено приближаться к ним.

Вместо этого о находке нужно немедленно сообщать профильным службам.