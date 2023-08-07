В Бундестаге достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus: могут ли они переломить ход войны

В немецком парламенте ключевые фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойного вооружения. Речь идет о крылатых ракетах Taurus.

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Это вооружение может бить по целям на расстоянии до 500 км. Об этом в Facebook сообщил народный депутат, замглавы Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

По словам народного избранника, о положительном решении парламентских фракций Бундестага о передаче Украине дальнобойных ракет ему сообщили собственные источники. В то же время он добавил, что теперь необходимо ждать официального подтверждения.

Также Чернев заявил, что Украина долгое время работала с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки касательно передачи нашей стране ракет Taurus.

Стоит отметить, ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что ракеты Taurus относятся к такому виду вооружения, которое способно переломить ход войны. По его словам, Taurus обладают даже лучшими тактико-техническими характеристиками, нежели британские Storm Shadow и французские SCALP, которые уже есть на вооружении украинской армии.

TAURUS KEPD 350 – это авиационная дозвуковая крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных ПВО противника целей.

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Это ракета весом 1400 кг и длиной 5 метров, официальная дальность полета которой зафиксирована на уровне 500 км. То есть по большому счету это некий немецко-шведский аналог франко-британской ракеты Storm Shadow.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Напомним, депутат парламента правящей в Германии Социал-демократической партии Андреас Шварц призвал Берлин не тянуть с поставками Украине дальнобойных ракет Taurus. Он предостерег власти страны от потери времени в этом вопросе.

Ранее OBOZREVATEL подробно сообщал о технических характеристиках ракет Taurus и их значении на поле боя в Украине.

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