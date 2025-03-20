В Часовом Яру идут городские бои, враг пытается воспользоваться преимуществом в живой силе, – военный

В Часовом Яру Донецкой области по состоянию на утро 20 марта продолжались городские бои. Основное преимущество врага там – численный перевес.

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Об этом рассказал Андрей Полухин, представитель 24 отдельной механизированной бригады им. короля Даниила, в комментарии телеканалу КИЇВ24. "Они пытаются перебросить свой личный состав, бронированной техникой пересечь канал и забросить именно в городскую застройку", – сказал военнослужащий.

В зоне ответственности его ОМБр агрессор для штурмов активно применяет минометы, артиллерию и дроны. Но главное для врага – как можно больше солдат.

"Канал пересечь для них до сих пор не является легкой задачей", – отметил Полухин, подчеркнув, что бойцы 24 ОМБр и смежные подразделения часто останавливают ВС РФ именно там.

"Противник использует пехоту и без механизированной техники, то есть пешком, и они могут проходить. Сейчас продолжаются городские бои", – заявил Полухин.

Ранее OBOZ.UA показывал, как выглядит разрушенный интенсивными боями город Часов Яр с высоты.

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