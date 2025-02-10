Над руинами поднимается дым: в сети показали, как выглядит Часов Яр с высоты. Видео

Часов Яр – это город, который за последний год стал одним из символов стойкости и несокрушимости. Боевые действия здесь не прекращаются, и почти вся территория охвачена огнем.

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Город, в котором когда-то бурлила жизнь, сейчас почти полностью уничтожен из-за постоянных обстрелов. Как выглядит Часов Яр с высоты, показали в Министерстве внутренних дел.

"Часов Яр – город, где боевые действия происходят чуть ли не на каждом квадратном метре. Так сейчас выглядят улицы Часового Яра", – говорится в сообщении.

На кадрах, снятых батальоном специального назначения "Донбасс" 18 Славянской бригады, видно, как из-под руин поднимается дым.

Однако, несмотря на все трудности, Силы обороны продолжают удерживать оборону в городе.

Бои продолжаются не только на улицах города, но и за каждый квадратный метр. Российские войска не прекращают попыток захватить этот стратегический пункт. В случае, если враг прорвет оборону, следующей его целью станет Константиновка. Однако украинские воины не отступают и продолжают вести бескомпромиссную борьбу в Часовом Яру.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, спикер Объединенного территориального управления "Луганск" Дмитрий Запорожец рассказал, что в Часовом Яру войска РФ пытаются прорвать оборону ВСУ. Оккупанты совершают штурмовые действия из района Северный, продвигаясь к центральной части города под прикрытием дымовой завесы.

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