Если Россия захватит Часов Яр: военные назвали следующую цель Путина

Войска страны-агрессора скоро уже год как пытаются захватить Часов Яр (Донецкая область). В настоящее время город находится под постоянными обстрелами врага и практически уничтожен.

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Такое заявление в эфире телемарафона сделал представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец. Он добавил, что в случае, если враг захватит этот населенный пункт, следующей целью армии Путина станет Константиновка.

"Все меры направлены на оборонные действия уже в этом городе. И конечно окрестности Константиновки. Мы не говорим, что враг так упорно возьмет и подойдет к самому городу", – пояснил Дмитрий Запорожец.

Он рассказал, что, по его мнению, это, прежде всего, политические задачи кремлевского диктатора.

"Захватить Часов Яр любой ценой. И враг пытается это сделать уже почти год. Задача наших военных - оттянуть и не дать им реализовать политические и военные задачи кремлевского диктатора", – добавил Запорожец.

Военный также отметил, что командование разных уровней делают все, чтобы не дать возможности россиянам прежде всего захватить город.

"Принимаются все меры. И на уровне командующего ОСУВ "Хортица", и на уровне командования ОТУ", – резюмировал он.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, спикер Объединенного территориального управления "Луганск" Дмитрий Запорожец рассказал, что в городе Часов Яр войска РФ пытаются прорвать оборону ВСУ. Оккупанты совершают штурмовые действия из района Северный, продвигаясь к центральной части города под прикрытием дымовой завесы.

Накануне, 8 февраля, военные сообщили, что Часов Яр остается одной из самых горячих точек на фронте. Уличные бои не утихают, а российские оккупанты продолжают попытки прорвать оборону. Воины батальона спецназначения "Донбасс" 18-й Славянской бригады Нацгвардии показали, как сейчас выглядят улицы города.

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