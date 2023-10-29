В части Украины объявлена воздушная тревога: РФ запустила БпЛА

Около 22:30 29 октября власти Украины объявили тревогу в ряде регионов. Сообщается о нахождении в воздушном пространстве государства ударных беспилотников россиян.

Предупреждение о дронах для Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областей сделали в Telegram Воздушных сил ВСУ. Согласно карте, по состоянию на 22:32 тревога объявлена в 8 областях страны и оккупированном Крыму.

По данным мониторингового канала monitor, группы БпЛА двигаются в северо-западном направлении. Существует угроза для Винницкой и Хмельницкой областей. В то же время отмечается, что большинство ударных БПЛА уже сбиты силами ПВО.

Видео дня

Напомним, представитель ПС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия, вероятно, сейчас накапливает ракеты и дроны-камикадзе для будущих ударов по территории Украины. Об этом могут свидетельствовать паузы в атаках и то, что враг в большинстве случаев прибегает к единичным ударам.

По его словам, массированные атаки могут начаться в любой момент, однако Воздушные силы постоянно готовы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ночью 29 октября украинские ПВО уничтожили пять дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, которыми Россия атаковала наши регионы. В то же время враг также применил для удара ракету Х-59.

– Прошлой ночью террористы РФ снова атаковали с воздуха Полтавскую область Украины. Удар ракетой Х-59 пришелся по Миргородскому району.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!